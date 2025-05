Tutto per la mia famiglia, film su Rai 2 con Jennie Garth

Lunedì 19 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 14, il film thriller dal titolo Tutto per la mia famiglia. Si tratta di un progetto per la televisione distribuito da Lifetime Movie Network nel 2019 e diretto da Tom Shell, film maker noto per aver girato numerose pellicole per il piccolo schermo, come Mai fidarti della tua ex e La mia nemica Chloe.

Nei panni della bella Kathy Meyer troviamo l’attrice statunitense Jennie Garth, diventata famosa a livello internazionale grazie al personaggio di Kelly Taylor nella serie televisiva Beverly Hills 90210 e che aveva già lavorato con il regista in Mai fidarti della tua ex.

Il ruolo della spietata amministratrice bancaria Erica Hearns è invece interpretato dall’attrice e modella Angelica Bridges, apparsa in diverse serie tv, tra cui Il tempo della nostra vita, Baywatch e Veronica Mars.

Nel cast, anche Luca Bella Facinelli (la figlia nella vita di Jennie Garth), David Bianchi, Eric Michael Cole, Alexandra LeMosle e Alexander Carroll.

La trama del film Tutto per la mia famiglia: un suicidio sospetto

Tutto per la mia famiglia racconta la storia della dottoressa Kathy Meyer, una donna di successo e brillante che vive con suo marito David e la loro figlia April, una ragazza adolescente con cui ha uno splendido rapporto. La loro vita tranquilla viene stravolta da un terribile evento: David viene trovato morto. Tutti gli indizi fanno supporre un suicidio, infatti vengono ritrovate sia l’arma utilizzata che una lettera di addio. Madre e figlia sono ovviamente disperate di fronte a quanto accaduto, nulla faceva loro pensare che David soffrisse di depressione e volesse togliersi la vita, e sopratutto Kathy inizia a sospettare che in realtà si nasconda molto di più dietro alla morte di suo marito.

Grazie all’aiuto di April e della sua amica Michelle inizia così ad indagare e tra i documenti nell’ufficio dell’uomo scopre che David era intenzionato ad avviare una causa nei confronti di una donna di nome Erica Hearns, una responsabile finanziaria coinvolta in un importante operazione di riciclaggio di denaro. Ormai non ci sono più dubbi, David non si è suicidato ma è stato assassinato per mettere a tacere la faccenda. Riuscire a trovare le prove per dimostrare questo crimine, però, sarà molto più difficile e pericoloso di quanto Kathy avrebbe mai immaginato.