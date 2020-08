Tutto per la mia famiglia/ Su Rai 2 il film con Jennie Garth (oggi, 20 agosto)

Tutto per la mia famiglia va in onda su Rai 2 oggi, 20 agosto 2020. Regista del film è il cineasta americano, o meglio, di Los Angeles, la Mecca di questa tipologia di cinema, Tom Shell, regista specializzato proprio in prodotti confezionati per le produzioni su piccolo schermo. Forse lo avrete incontrato in precedenza in un altro film che ha avuto una discreta presenza sulle reti italiane, ‘Mai fidarti della tua ex’, con l’ottima Natasha Henstridge nel cast, un’attrice in crescita, conosciuta soprattutto nel filone horror avendo partecipato ai cast di pellicole come ‘Fantasmi da Marte’ o ‘Specie mortale’. Ma in ‘Tutto per la mia famiglia occorre un genere completamente diverso di attrice, meno action e più riflessiva, quindi il personaggio principale scelto dalla produzione, nel ruolo di Kathy Meyer, è la biondissima americana dello stato dell’Illinois, Jennie Garth, una sorta di Marylin post litteram.

Cresciuta nel mondo della fiction, ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Melrose Place’, due telefilm che hanno lasciato impronte importanti nel genere ‘young adult’, sono state le sue palestre. Da lì il cinema e nel mondo della celluloide, Jennie Garth lascia la sua firma in cast come ‘Un matrimonio sotto l’albero (A Christmas Wedding Tail)’, ‘Holidaze – Il Ringraziamento con i miei’, ‘I dannati di Meadowbrook (Without Consent)’, un cinema sempre dedicato al piccolo schermo del quale Jennie è regina. La produzione punta tutto su di lei per ‘Tutto per la mia famiglia’, è Jennie Garth nel ruolo di Kathy Meyer che porta sulle spalle la trama, attorno a lei un buon gruppo di comprimari per reggere la sceneggiatura piacevole del lungometraggio.

Tutto per la mia famiglia, la trama del film

Ecco la trama di Tutto per la mia famiglia. David, un avvocato di successo, assolutamente amato sia in tribunale che nello studio, viene trovato morto suicida nel suo studio, suicida per tutti, per i colleghi, suicida per gli amici, per il coroner, suicida anche per la polizia che archivia in fretta il caso. Non sarà così invece per Kathy Meyer, la moglie, donna che a sua volta viveva una fase della vita di successo come medico e la sentenza di suicidio accettata da tutti non le va giù, Kathy non riesce a credere che il suo David, uomo felice e brillante, possa essere passato come depresso non palese. Dal momento della morte del marito la vita di Kathy cambia completamente: se un giorno prima erano una coppi alle stelle, nel lavoro, negli affetti, nella vita, con gli amici, dal momento di quella sentenza di suicidio tutto cambia e Kathy lotterà da sola per dimostrare il contrario ed assieme alla figlia April e all’amica Michelle scopriranno realtà che la polizia non aveva nemmeno cercato. Troveranno quindi che, esercitando la sua professione di avvocato, David aveva pestato i piedi ad un banchiere milionario e da quelle rivelazioni tutto cambia, la giustizia reclama il suo corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA