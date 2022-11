Tutto per mio figlio/ Cast, location e curiosità del film tv con Giuseppe Zero

Tutto per mio figlio, curiosità e location: il film tv è tratto da una storia vera?

Tutto per mio figlio va in onda stasera, lunedì 7 novembre. Si tratta di un film tv, scritto e diretto da Umberto Marino, con protagonista Giuseppe Zeno. La storia è ispirata a un vero fatto vero di cronaca del 1996, quello di Raffaele Acampora. Uomo comune, e padre di 4 figli, ogni giorno lui e i suoi colleghi operai sono sottoposti a minacce continue da parte dei camorristi per pagare il pizzo. Anche suo figlio maggiore si sta avvicinando pericolosamente alla malavita. Fino al giorno in cui Raffaele decide di ribellarsi, fondando un sindacato e collaborando con polizia e magistratura. Consapevole del rischio a cui va incontro, mettendo anche in pericolo la sua famiglia, Raffaele denuncia e fa nomi, finendo per pagare il caro prezzo del suo coraggio…

Tutto per mio figlio è stato girato in gran parte in Campania, regione in cui i fatti sono realmente accaduti e raccontati poi nel film tv, coprendo diverse zone. Tra le location, principalmente c’è Caserta ma anche la provincia. Alcune scene sono state allestite perfino alla meravigliosa Reggia di Caserta. Le riprese si sono svolte nel corso di tutta l’estate del 2021.

Tutto per mio figlio: Giuseppe Zeno e il resto del cast

Il protagonista di Tutto per mio figlio è Giuseppe Zeno che veste i panni di Raffaele. L’attore è uno dei maggiori interpreti della fiction italiana: reduce dal successo di Mina Settembre 2, lo rivedremo prossimamente in Blanca 2, dove tornerà a vestire i panni dell’Ispettore Liguori, al fianco di Maria Chiara Giannetta.

Oltre a Zeno, nel cast corale di Tutto per mio figlio c’è l’attrice Antonia Truppo nel ruolo di sua moglie; Giuseppe Pirozzi che interpreta Peppino; Tosca D’Aquino è Carla; Vincenzo Zampa è Sergio; Nello Mascia è Padre Raffaele; Fabio Galli è il PM D’Arrigo; Fabio La Fata interpreta l’autista Carla; Edoardo Guadagno è Ambulante; Peppe Papa interpreta Vincenzo; Francesco Sinisi è Biagio; Mimmo Mancini è il Consigliere Rea; Leonardo De Carmine è Migliaccio; Massimiliano Rossi è Domenico; Roberto De Francesco è Agostino Innaurato; Ernesto Mahieux è Aniello; Bruno Torrisi è l’Ispettore Basile; infine Fabio De Caro nel ruolo del Camorrista Maturo.

