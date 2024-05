Tutto per mio figlio, Rai 1/ Trama e cast del film tratto da una storia vera, oggi 16 maggio 2024

Tutto per mio figlio, cast del film diretto da Umberto Marino

Tutto per mio figlio è un film per la TV prodotto in Italia e distribuito nel 2022. Giovedì 16 maggio, tornerà sugli schermi italiani su Rai 1, in prima serata, alle ore 21,20. Scritto e diretto da Umberto Marino, questo film di genere drammatico è liberamente ispirato da una storia realmente accaduta. Marino è un grande scrittore, drammaturgo e regista che ha lavorato per teatro, radio, cinema e tv, scrivendo copioni per i più importanti attori italiani. Come regista, i suoi film più importanti sono Cominciò tuto per caso (1993), con Margherita Buy, Massimo Ghini e Raoul Bova, e Cuore cattivo (1995), con Kim Rossi Stuart. La colonna sonora è stata composta da Paolo Vivaldi, la cui musica è accompagnata anche da melodie autoctone dei tempi. La casa di produzione di Tutto per mio figlio è la Rai Fiction, che per l’occasione ha collaborato con la Compagnia Leone Cinematografica.

Il protagonista del cast è Giuseppe Zeno (nelle vesti di Raffaele Acampora), attore molto conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazioni a fiction Rai di grande successo, come, tra le altre, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, Blanca e Mina Settembre. Completano il cast del film Tutto per mio figlio Antonia Truppo (Anna), Tosca D’Aquino (Carla), Massimiliano Rossi (Domenico Fierro), Roberto De Francesco (Agostino innaurato).

La trama del film Tutto per mio figlio: l’amore di un padre che lotta contro la criminalità

Il protagonista di Tutto per mio figlio è Raffaele, un uomo comune, allevatore e ambulante, con moglie e quattro figli. Dopo anni di vessazioni e pizzo pagato, un giorno si ribella alla camorra, subendone le scontate e dure conseguenze. Non avendo mai trovato supporto e aiuto da alcun sindacato, decide, pertanto, di fondarne uno. Fin da subito le adesioni sono parecchie. Raffaele si rivolge al maggiore Basile e al Pm D’Arrigo, collaborando ad un’operazione volta a fermare il clan dei camorristi.

Grazie a questa operazione, il veterinario Cozzolino viene effettivamente arrestato, dopo esser stato colto in flagrante a intascare denaro per conto di un clan. Ma il sindacato di Raffaele subirà come conseguenza dure minacce. Nonostante uno sciopero, un articolo pubblicato da un giornalista freelance, il sostengo del consiglio comunale e del consigliere Rea, le minacce a Raffaele non fanno altro che peggiorare, mettendo in pericolo lui e la famiglia.

La moglie Anna e l’amico Domenico cercheranno di dissuaderlo da questa battaglia pericolosa, mentre sempre meno ambulanti continueranno ad appoggiarlo, temendo le ritorsioni. La situazione sembra sempre più senza via d’uscita per Raffaele, che tuttavia non si arrenderà fino all’ultimo…

