Tutto per una canzone/ Su Canale 5 una commedia che fa emozionare

Tutto per una canzone, film di Canale 5 diretto da R. C. Newey

Tutto per una canzone arricchisce la programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, dalle ore 17. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America è distribuita direttamente sul circuito televisivo con un titolo originale A song for Christmas.

Natale a Bramble House/ Su Canale 5 il film con Autumn Reeser

La regia è stata curata da R. C. Newey, il soggetto e la sceneggiatura sono di Betsy Morris e Joie Botkin mentre i principali protagonisti sono Becca Tobin, Kevin McGarry, Kendra Leigh Timmins e Paula Boudreau. Si tratta di un prodotto firmato dalla casa cinematografica Hallmark Channel in collaborazione con The See.

Dennis la minaccia/ Su Italia 1 un pomeriggio di risate con Walter Matthau

Tutto per una canzone, trama del film: una voce straordinaria

Leggiamo la trama di Tutto per una canzone. Una giovane ragazza di nome Adelaide dispone di uno spropositato talento musicale. Ha una voce straordinaria che le permette di proporsi come possibile grande protagonista delle scene canore.

La sua vocalità e le canzoni che le vengono affidate le permettono ben presto di scalare le classifiche e di diventare una vera e propria stella del panorama musicale a stelle e strisce. Un successo praticamente immediato che se da un lato le permette di essere felice ed appagata dall’altra la sottopone a forte stress a cui non era abituata. Tra l’altro deve fare i conti con una manager particolarmente puntiglioso e che pensa solo ed esclusivamente al profitto per cui gli organizza tantissimi tour e date in giro per tutti gli Stati Uniti d’America.

Dennis la minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film delle feste con la piccola peste

Ormai stanca di questi continui impegni lavorativi decide di voler staccare un po’ la spina dando vita ad una vera e propria fuga a bordo della sua auto senza aver informato nessuno. Si ritrova così nel pieno del gelido inverno della Pennsylvania in una sperduta cittadina con pochissimi soldi e nessuna idea su cosa fare.

Quasi per caso si ritrova a bussare alla porta di una famiglia americana particolarmente affiatata ma che sta attraversando un periodo molto difficile della propria esistenza. Infatti, ci sono problematiche finanziarie piuttosto importanti ma questo comunque non influenza l’atteggiamento dei componenti della famiglia che ospitano con grande entusiasmo e passione la giovane ragazza che peraltro non riconoscono nella famosa cantante. Questo spirito natalizio letteralmente trasformerà Adelaide riportandola a quei tempi felici nel nei quali lei era insieme alla sua famiglia e dove tutto sembrava così bello. Inoltre scatterà il classico colpo di fulmine con il giovane Dillon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA