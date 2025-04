Tutto può succedere, film su Rete 4 diretto da Nancy Mayers

Domenica 13 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14.10, la commedia sentimentale dal titolo Tutto può succedere. La pellicola è una co-produzione del 2003 della Columbia Pictures e della Warner Bros. Pictures, ed è diretta da Nancy Meyers, film maker che aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 1998 con Genitori in trappol”. Per quanto riguarda, invece, la parte musicale, è stata realizzata da Hans Zimmer, uno trai compositori più prolifici ed apprezzati del mondo del cinema, con colonne sonore entrate nella storia, come quella del film d’animazione Il Re Leone e de Il Gladiatore.

I protagonisti sono interpretati da due grandi star di Hollywood, ovvero Jack Nicholson (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Shining, Batman…) e Diane Keaton (Il padrino, Provaci ancora, Sam, La stanza di Marvin…). Nel cast anche: Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet, Paul Michael Glaser e Jon Favreau.

La trama del film Tutto può succedere: un donnaiolo trova l’amore, meglio tardi che mai…

Tutto può succedere racconta la storia di Harry Sanborn, un uomo che ha ormai superato i 60 anni ma che continua ad essere un donnaiolo incallito, che passa da una donna ad un’altra, anche molto più giovani di lui. Un giorno la sua ragazza del momento, la giovane ed affascinante Marin, gli propone di unirsi a lei per un week end nella casa delle vacanze della sua famiglia ed è così che il protagonista si trova improvvisamente a doversi confrontare con la madre e la zia della giovane (ovvero Erica e Zoe).

Erica è una scrittrice famosa in tutto il mondo, con un matrimonio fallito alle spalle e uno spirito indomito che subito porta i due a scontrarsi in modo animato. Ciononostante la donna cerca di mantenere la pace per amore di Marin, sperando che i due prendano strade diverse il prima possibile. La vicenda prende, però, una piega inaspettata quando Harry viene colpito da un infarto ed è costretto a chiedere ospitalità proprio ad Erica.

Sarà proprio quest’ultima, quindi, a doversi prendere cura di lui durante la convalescenza e questa particolare circostanza li porterà ad avvicinarsi in modo inaspettato perché, in fondo, tutto può succedere. Il loro rapporto, però, dovrà superare non poche difficoltà, non ultima la presenza del giovane ed affascinante Dr. Julien Mercer che si è invaghito di Erica. Riusciranno i due protagonisti a diventare davvero una coppia?