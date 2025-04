Tutto quello che ho 2 si farà? Possibili anticipazioni sulla seconda stagione: quando in onda e cast, cosa sappiamo

Si sta per concludere l’ultima puntata di Tutto quello che ho e finalmente si scoprirà chi ha ucciso Camilla e tutta la verità sulla sua morte. La fiction di Canale5 con protagonista Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Margherita Attorre ha appassionato i telespettatori raggiungendo ottimi ascolti con una media di 2 749 000 di spettatori ed uno share di 16,80%, complice una trama accattivante ed avvincente che ruota attorno alla figura di 18enne che scompare nel nulla e che poi viene ritrovata morta che spinge la famiglia ad indagare per scoprire la verità. La mamma Lavinia, avvocato, ed il papà Matteo, poliziotto, distrutti dal dolore si ritrovano ad avere visioni opposte. Il principale sospettato è Kevin e mentre per Matteo non ci sono dubbi che lui il colpevole Lavina crede che la realtà sia diversa.



La serie di Canale5 diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca ha appassionato gli spettatori e già ci si chiede se Tutto quello che ho 2 si farà se è già messa in cantiere una possibile seconda stagione. A questa domanda, però, la risposta non può che essere negativa al momento. Da Mediaset e dalla produzione tutto tace ma sono tantissimi gli elementi che rendono difficile una nuova stagione. Innanzitutto la storia si concluderà con la puntata di questa sera, si scoprirà chi ha ucciso Camilla, verrà scoperta tutta la verità sulla sua morte e dunque non avrebbe alcun senso una prosecuzione. Qualunque ipotesi di trama sarebbe forzata e fuori luogo. E tutto questo resta un punto fermo nonostante gli ascolti più che buoni sono sicuramente incoraggianti. E dunque sembra molto difficile che Tutto quello che ho 2 si farà.

Tutto quello che ho 2 si farà? Marco Bonini rompe il silenzio: “Un’altra trama smonterebbe l’intensità”

Ed a conferma della difficoltà che Tutto quello che ho 2 si farà sono arrivate nelle scorse ore le parole dell’attore Marco Bonini che nella fiction impersona Matteo Santovito padre della vittima Camilla. “I limiti della fantasia sono infiniti e c’è sempre la possibilità di inventare qualcosa” ha premesso l’attore salvo poi aggiungere con un pizzico di macabra ironia che almeno che non si voglia sterminare tutta la famiglia Santovito è impossibile ipotizzare una seconda stagione di Tutto quello che ho. È vero anche che i protagonisti, essendo un poliziotto ed un’avvocata, potrebbero indagare su altri casi ma così facendo si smonterebbe l’intensità dovuta dall’indagare su un caso così personale e sconvolgente come l’omicidio della propria figlia. “Sarebbe ripetitivo, ma la storia credo non si presti perché l’intensità è data dal fatto che insieme, poliziotto e avvocato indagano sulla figlia. Un’altra trama la smonterebbe” ha concluso l’attore.