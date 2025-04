Le emozioni dell’appuntamento di questa sera spostano il focus degli appassionati verso i prossimi accadimenti; la trama scorre veloce e le anticipazioni Tutto quello che ho per la prossima puntata del 22 aprile 2025 potrebbero far luce su diversi elementi che al momento sembrano ancora caratterizzati da un fitto velo di mistero. Lavinia e Matteo cercano il confronto senza trovarlo; cercano la verità ma con il picco di tensione sembra allontanarsi a passi veloci. I due genitori non si capacitano della scomparsa della loro figlia e risulteranno sempre più divisi non solo dal punto di vista del ruolo ma soprattutto nel merito del punto focale delle indagini.

Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Com'è morta e perché: anticipazioni/ Scoperta choc di Lavinia

Le anticipazioni Tutto quello che ho – per la prossima puntata del 22 aprile 2025 – vedono ancora il ruolo di Kevin nel merito della sparizione di Camilla come vero e proprio ago della bilancia. Non è ancora chiaro quale sia il reale collegamento tra il ragazzo e la figlia di Lavinia e Matteo; l’unica cosa certa è che il suo ruolo, in un modo o nell’altro, non può essere casuale rispetto al dramma che i due genitori stanno vivendo.

Perché Tommaso salva Rosa in Mare Fuori 5? Anticipazioni: parla Manuele Velo/ "C'è una spiegazione precisa"

Lavinia ad un passo dalla verità… Anticipazioni Tutto quello che ho, prossima puntata 22 aprile 2025

Il problema fondamentale tra Lavinia e Matteo sarà ancora quello dell’approccio; Lavinia sembrerà più ferma, razionale. A dispetto del dolore per la situazione cercherà quel minimo di distacco tale da poter portare avanti le indagini con lucidità; unico modo per raggiungere davvero la verità. Matteo sarà quasi sopraffatto dall’atteggiamento della moglie non riuscendo lui, provato dalla situazione, a scindere la sfera privata da quella professionale.

Le conflittualità tra Lavinia e Matteo potrebbero però finalmente conoscere una pace; una scoperta della donna metterà al centro dell’attenzione una verità clamorosa che, in quanto tale, metterà entrambi d’accordo sulla pista da seguire. Che la svolta riguardi proprio il coinvolgimento diretto sulla sparizione di Camilla? O ancora una volta sarà il ruolo di Kevin ad attirare l’attenzione dei due protagonisti? Le anticipazioni Tutto quello che ho – per la prossima puntata 22 aprile 2025 – si concludono con più di qualche dubbio; interrogativi che presto verranno sciolti dal nuovo appuntamento con la serie tv di Canale 5.

Quando va in onda Tutto quello che ho: perché salta la prossima puntata/ Palinsesto stravolto e anticipazioni