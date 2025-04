Tutto quello che ho cast: ecco dove avete già visto i giovani attori della fiction di Canale5

Sta andando in onda la prima puntata di Tutto quello che ho, i protagonisti della serie tv di Canale 5 sono Vanessa Incontrada e Marco Bonini, ma nel cast figurano anche attori noti e famosi come Antonella Attili e Gianfranco Gallo accanto a loro, inoltre, ci sono anche dei giovanissimi attori non totalmente esordienti. Scopriamo allora chi sono Ibrahim Gueye, Margherita Attorre, Ibrahim Gueye, Edoardo Miulli e Filippo Brogi.

Anticipazioni Tutto quello che ho: cosa nasconde il passato di Kevin?/ Lavinia convinta delle sua innocenza

Si parte con Margherita Attorre, Camilla in Tutto quello che ho. È la protagonista della serie in quanto tutto ruota attorno alla sua scomparsa. Nata nel 2002 a Roma su si lei le informazioni sono pochissime. È noto che ha studiato presso l’Accademia Bordeaux, scuola di recitazione teatrale e cinematografica e che questo è stato il suo primo ruolo importante. Massimo riserbo anche per quanto riguarda la sua vita privata e non è chiaro se ha o meno un fidanzato.

Tommaso muore in Mare Fuori 5? Anticipazioni prossima stagione/ Manuele Velo si sbilancia: "Farà male"

Chi è Ibrahim Gueye e fidanzata: dal film con Sofia Loren a il ruolo di Kevin in Tutto quello che ho

Nel cast di Tutto quello che ho tra gli attori giovanissimi c’è anche Ibrahim Gueye nei panni di Kevin il principale sospettato della scomparsa di Camilla, ha un passato difficile alle spalle ma si rivelerà essere uno dei personaggi più profondi e controversi della fiction. L’attore, classe 2006 è originario del Senegal ma è cresciuto a Ladispoli parla quattro lingue e sicuramente non è un volto sconosciuto perché nel 2020 è stato protagoniste de La vita davanti a se di Edoardo Ponti con la diva Sophia Loren. E non è tutto perché più di recente ha avuto un ruolo anche in Io Capitano di Matteo Garrone.



La carriera di Ibrahim Gueye, Kevin di Tutto quello che ho è già lanciatissima. Nonostante abbia solo 19 anni il suo talento è stato premiato con numerosi riconoscimenti come il Premio Flaiano come migliore attore giovane e il Breakout Actor Award all’Ischia Global Festival. Massimo riserbo, per quanto riguarda la sua vita privata. Nonostante il giovane attore ha dei profili social in cui è molto attivo raramente posta foto dei suoi affetti più cari dunque nulla si sa su chi è la fidanzata di Ibrahim Gueye anche se pare che il suo cuore sia occupato.

Mare Fuori 5, Elisa Tonelli: "Ecco perché mi sono sentita in colpa per ruolo Sonia"/ "Taglio capelli? Choc"

Chi è Alex Lorenzin, Flavio in Tutto quello che ho: età, fidanzata e fiction da Doc a Storia di una famiglia per bene

Alex Lorenzin è Flavio in Tutto quello che ho, giovane avvocato e collega di Lavinia (Vanessa Incontrada) accetta di difendere Kevin dalle false accuse e sta vicino a Lavinia nella sua ricerca della verità nei confronti della figlia, l’aiuterà nelle indagini e le starà accanto. Anche Alex Lorenzin è un volto noto che ha già recitato in altre fiction di successo. Nato nel 1997 ha debuttato in un piccolo ruolo in Un passo dal cielo 5 e Doc- Nelle tue mani 2.



Il suo ruolo più importante, tuttavia, è stato quello di Michele Straziota/Francesco Falco in Storia di una famiglia per bene per Alex Lorenzin, altra fiction di successo di Canale5. Grazie al ruolo di uno dei protagonisti Alex si è fatto conoscere ad un pubblico più vasto. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che un’appassionato di musica e sport, suona la chitarra elettrica e ha molti altri interessi. Non è chiaro però se ha una fidanzata oppure se è single.

Edoardo Miulli e Filippo Brogi: chi sono Roberto ed Eugenio di Tutto quello che ho

Alla loro prima importante esperienza sul set, invece, sono Edoardo Miulli e Filippo Brogi. Il primo interpreta Roberto il fratello minore di Camilla che in seguito alla sua sparizione si chiuderà in se stesso fino a vivere un profondo contrasto con i genitori. Il secondo invece interpreta Eugenio, fidanzato di Camilla taciturno e riservato che dimostrerà di avere più di qualche ombra.