Tutto quello che ho è la copia di Scomparsa? fiction Mediaset e Rai a confronto: stessa trama attrice e nomi

Canale 5 ha deciso di puntare tutto su una nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada e Marco Bonini dal titolo Tutto quello che ho. La trama ruota attorno alla famiglia Santovito sconvolta dalla scomparsa della figlia appena diciottenne Camilla, e tra indagini, sospetti e pregiudizi il pubblico di Canale5 si ritroverà coinvolto emotivamente lungo le trame della storia che si snoderà in quattro puntate. Tuttavia all’occhio attento del web non sono sfuggite moltissime similitudini tra la fiction di Canale 5 Tutto quello che ho e una serie tv della Rai datata 2017 dal titolo Scomparsa.

Mare Fuori 5, Elisa Tonelli: "Ecco perché mi sono sentita in colpa per ruolo Sonia"/ "Taglio capelli? Choc"

Tutto quello che ho è la copia di Scomparsa? Le due fiction hanno moltissimo in comune, innanzitutto la trama, entrambe ruota attorno alla sparizione di una ragazza che getta nello sconforto l’intera famiglia. Entrambe vedono come attrice protagonista nei panni della madre della ragazza scomparsa Vanessa Incontrada. E per finire è identico anche il nome della giovane: Camilla. I trailer delle due fiction sono molti simili, entrambi mostrano come la serena quotidianità di una famiglia viene sconvolta da una notizia del genere e da lì a poco a poco verranno a galla tutti i misteri ed i segreti della ragazza.

Tutto quello che ho, anticipazioni prossima puntata 16 aprile 2025/ Un segreto in attesa di essere svelato…

Tutto quello che ho, il regista della fiction Rai Scomparsa lancia l’accusa di plagio

Sul web uno dei primi a domandarsi se Tutto quello che ho fosse la copia di Scomparsa è stato il giornalista Massimo Falcioni con un tweet: “Nel 2017 Vanessa Incontrada recitò in Scomparsa, fiction di Rai1 dove una madre si batteva per ritrovare una figlia Camilla, misteriosamente sparita. Mercoledì su Canale 5 partirà Tutto quello che ho, una madre si batterà ritrovare la figlia Camilla, misteriosamente sparita.” In attesa scoprire se le ‘somiglianze’ tra la fiction di Rai1 e quella di Canale5 vanno oltre per ora i registi della serie tv Mediaset Monica Vullo e Riccardo Mosca hanno preferito il silenzio così come l’attrice Vanessa Incontrada, presente nel cast di entrambe, che non si è pronunciata in merito. Il regista di Scomparsa Fabrizio Costa, invece, ha ricondiviso il post di Falcioni lanciando di fatto un’accusa all’altra fiction.

Mare Fuori 5, anticipazioni prossima puntata 16 aprile 2025/ Rosa incontra la mamma e fa un patto con Tommaso