Tutto quello che ho: quando va in onda e quando finisce

Mercoledì 9 aprile 2025, in prima serata, canale 5 trasmette Tutto quello che ho, nuova fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini tra i protagonisti. Tutto quello che ho è una mini serie in 4 puntate da 100 minuti ciascuna, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. La prima puntata va in onda questa sera mentre le successive tre puntate andranno in onda il 16 aprile, il 23 aprile e il 30 aprile, giorno in cui andrà in onda la quarta ed ultima puntata. La fiction potrà essere visibile ogni mercoledì sera, in diretta televisiva, su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.

Girata tra maggio e giugno 2024, la fiction ha come location principale la città di Livorno. Le scene, in particolare, sono state girante all’interno del quartiere Venezia, la Terrazza Mascagni, lo Scoglio della Regina e il Mercato delle Vettovaglie.

Tutto quello che ho: la trama

Tutto quello che ho racconta la storia di Lavinia, un avvocato di successo e di Matteo Santovito che, nella vita, lavora come poliziotto. I due formano una coppia affiatata e hanno due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. La serenità della coppia viene sconvolta quando, un venerdì sera, la figlia esce di casa e scompare misteriosamente.

I genitori cominciano a cercarla e ad indagare nella vita della figlia trovando una realtà sconvolgente. Nella vicenda sembra coinvolto Kevin, un ragazzo nigeriano che conosce Camilla e che viene arrestato. Matteo e Lavinia cominciano ad indagare anche sul rapporto tra Camilla e Kein e i pareri dei sue sono diametralmente opposti. Solo Lavinia, tuttavia, riesce a dare un’interpretazione più profonda al rapporto tra i due ragazzi.