Tutto quello che ho storia vera: personaggio di Camilla è esistita realmente? Parlano gli autori

Si conclude oggi con il gran finale di stagione la fiction Tutto quello che ho con protagonista Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Margherita Attorre. La trama ruota attorno alla sparizione della 18enne Camilla che getta nella preoccupazione la famiglia, i genitori Matteo e Lavinia ed il fratello Eugenio. La preoccupazioni si trasforma in dolore atroce quando il corpo della ragazza viene ritrovato in mezzo ai campi ed per i genitori l’unica ragione di vita e collaborare con le indagini della polizia per scoprire chi ha ucciso Camilla.

E tra colpi di scena, risvolti inaspettati e spiazzanti e scoperte choc la verità verrà finalmente a galla. La fiction di Canale5 ha catalizzato l’attenzione del pubblico ma in molti si chiedono se Tutto quello che ho storia vera, se si ispira ad una reale vicenda accaduta oppure è totalmente frutto della fantasia degli autori. A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli autori stessi della serie tv di Canale5. Come riporta tra gli altri anche TvSerial, gli stessi autori della serie, infatti, non hanno mai indicato una vicenda precisa davvero capitata sulla quale basare la storia al centro della fiction.

Camilla di Tutto quello che ho è esistita davvero? A chi si ispira la fiction di Canale5

Tutto quello che ho storia vera non lo è nel senso che si ispira a vicende reali ma non è tratta da una determinata vicenda di cronaca. Si può dire quindi, che gli autori hanno esplorato una tematica sempre molto attuale come quelle degli adolescenti scomparsi, spesso vittime di pregiudizi, errori investigativi e silenzi colpevoli. Si parla soprattutto di femminicidio e del fenomeno che vede sempre più donne vittime di violenza da parte soprattutto di fidanzati e compagni e del dolore atroce che provano i loro familiari e coloro che hanno voluto loro bene.

Gli autori della fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada hanno poi aggiunto di essersi ispirati ad una reale vicende di cronaca accaduta nel livornese alcuni anni fa. Ed in effetti ci sono moltissime somiglianze tra la vicenda di Camilla di Tutto quello che ho ed i casi di cronaca nera che vedono protagoniste Ilaria Leone ed Erika Lucchesi: giovane età, modalità della loro scomparsa, dolore dei loro familiari e ritrovamento del corpo.