Tutto quello che ho storia vera: i casi di Ilaria Leone ed Erika Lucchesi a cui è liberamente ispirata la fiction con Vanessa Incontrada

La seconda puntata di Tutto quello andrà in onda questa sera, mercoledì 16 aprile 2025 e continueranno le indagini per scoprire com’è morta Cristina, chi l’ha uccisa e perché. La trama della nuova serie di Canale5, infatti, ruota attorno alla scomparsa di Camilla, una 18enne allegra e piena di vita che dopo una notte in discoteca con gli amici scompare nel nulla gettando nel più profondo sconforto la famiglia, la mamma Lavinia (Vanessa Incontrada) ed il papà Matteo (Matteo).

Il dolore e lo sconforto si trasformano ben presto in dolore e disperazione quando Camilla viene trovata morta in un campo. Tutto quello che ho storia vera, la serie tv con Vanessa Incontrada e Marco Bonini è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca ed è liberamente ispirata ad una vicenda reale anche se romanzata avvenuta ad una famiglia livornese. Infatti ci sono moltissime similitudini tra i casi di cronaca nera di Ilaria Leone ed Erika Lucchesi e la vicenda di Camilla Santovito in Tutto quello che ho. La giovane età, le modalità della loro scomparsa e del ritrovamento del corpo ed il dolore della loro famiglia.

Il caso di Ilaria Leone: è a lei che s’ispira liberamente il personaggio di Camilla in Tutto quello che ho

Nella fiction di Canale5 Tutto quello che ho Camilla Santovito (Margherita Attorre) è una ragazza di 18 anni solare, allegra, divertente, fidanzata con Eugenio, un ragazzo di buona famiglia e è appassionata di cucina. Una venerdì sera, dopo un’uscita con gli amici, scompare nel nulla facendo perdere le tracce e verrà ritrovata giorni dopo senza vita, abbandonata in mezzo ai campi e molto legata al fratello Roberto. Dopo la sua morte la madre Lavinia (Vanessa Incontrada) andrà contro tutto e tutti pur di ottenere verità e giustizia.

Il caso di Ilaria Leone ha delle similitudini con quello di Camilla Santovito di Tutto quello che ho. Fatto di cronaca che risale al 2013, Ilaria detta Iaia era una ragazza di soli 19 anni scomparsa nel nulla dopo una serata in discoteca e ritrovata alcuni giorni dopo senza vita in un uliveto a Castagneto Carducci, provincia di Livorno. Iaia, questo il suo soprannome, è morta in seguito alle ferite riportate dopo un brutale pestaggio. Le indagini hanno portato all’arresto di Ablaye Ndoye, un suo amico, che l’avrebbe lasciata in mezzo la campo agonizzante. La madre Sara Cariano, così come Lavinia nella fiction, dopo aver chiesto ed ottenuto verità e giustizia fonderà un’associazione per le vittime di femminicidio. Anche Ilaria, così come Camilla aveva un fratello Eugenio a cui era legatissima. Insomma, questa è una storia vera a cui s’ispira la serie tv di Canale 5 Tutto quello che ho.



Tutto quello che ho storia vera, il caso di Erika Lucchesi molto simile a quello di Camilla

Un’altra vicenda di cronaca più recente che ha sconvolto l’opinione pubblica è quello di Erika Lucchesi, la diciannovenne uccisa da una pasticca di ecstasy nella notte fra il 19 e il 20 ottobre del 2019 alla discoteca fiorentina. Anche lei di Livorno, uscita con gli amici una sera e che si è sentita male dopo aver assunto dell’ecstasy, a sconvolgerla in quel caso è stata l’assoluta mancanza indifferenza persino degli amici che, quando lei è stata male, non hanno chiamato i soccorsi. Insomma questi sono solo due dei tanti casi di cronaca a cui gli sceneggiatori, autori e registi si sono ispirati per il personaggio di Camilla Santovito e la sua drammatica morte nella fiction di Canale5 con protagonisti Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Margherita Attorre.