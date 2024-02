“TUTTO QUI” TESTO COMPLETO CANZONE GAZZELLE SANREMO 2024 / “Una canzone d’amore ambigua, aperta”

Gazzelle ha conquistato il tredicesimo posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 con la sua ‘Tutto qui’, una ballad che parla d’amore ma lo fa in modo originale, attingendo alle esperienze personali. “Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché/ Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me/ Vorrei guardare il passato con te/ Addosso al muro col proiettore/ Viverlo insieme un minuto anche tre” canta Gazzelle nella sua canzone sanremese.

“Ha un ritornello con dei guizzi melodici semplici, che trasportano in un mondo magico. Una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreal. Da ascoltare in fila davanti a un take-away cinese.” ha raccontato l’artista in un’intervista rilasciata a Radio Deejay. (Aggiornamento di Anna Montesano)

“TUTTO QUI”, TESTO COMPLETO CANZONE GAZZELLE A SANREMO 2024

“Tutto qui” é il testo della canzone cantata da Gazzelle e tra le protagoniste alla gara Big di Sanremo 2024. Sebbene non sia contemplata dai sondaggi online tra le favorite alla vittoria del festival, la canzone sanremese “Tutto qui” di Gazzelle si preannuncia una soundtrack della Festa di San Valentino in arrivo.

É, infatti, ispirato all’amore il testo della canzone, tra i cui lyrics si intona una conversazione che coinvolge il mittente del messaggio (tradotto in musica e testo) e la persona amata.

TESTO COMPLETO “TUTTO QUI”: LE PAROLE DI GAZZELLE

Vediamo, quindi, il testo completo della canzone di Gazzelle per Sanremo 2024, “Tutto qui”, un dialogo con l’amata, con la quale vivere la città, Roma Nord.

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è

