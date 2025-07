Sono trascorsi anni da quando Enrico Brignano, nei panni del personaggio di Giacinto, conquistava il pubblico di Un medico in famiglia, la famosa fiction Rai che gli ha permesso di conquistare il grande successo. Da quel momento, l’attore romano non si è più fermato dividendosi tra cinema, televisione e teatro. Sono tanti gli spettacoli teatrali di cui è stato protagonista come quello messo in scena nella stagione 2013/2014 dal quale è stato poi realizzato lo spettacolo “Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre“, trasmesso in tv.

Gaetano Curreri, chi è: dalla collaborazione con Vasco agli Stadio/ L'amore per la moglie Alessandra

Dopo averlo trasmesso nel gennaio 2024, la Rai ha deciso di regalare nuove serate divertenti ai propri telespettatori trasmettendo, oggi martedì 15 luglio, il famoso show in cui Brignano ironizza su se stesso e sulle persone a lui vicine.

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: anticipazioni della puntata del 15 luglio 2025

Nelle varie interviste rilasciate, Enrico Brignano ha parlato spesso della propria famiglia come quando ha raccontato del dolore provato per la morte della mamma Anna. Nello spettacolo “Tutto suo padre… e anche un po’ mia madre”, l’attore romano racconta quelle che sono le classiche vicende della famiglia Brignano ma con un pizzico si ironia mettendo in luce i difetti, ma anche i vizi che possono avere i membri di una classica famiglia italiana.

Riccardo Fogli, chi è: da Piombino ai Pooh/ Il primo incontro al Piper di Milano, poi l'addio

Oltre a regalare due ore spensierate, attraverso varie citazioni, Brignano invita il pubblico a riflettere sui rapporti interpersonali. Divertimento, allegria, leggerezza ma anche riflessioni profonde sul ruolo di genitori, ma anche di figli sono gli ingredienti principali dello show su cui punta Raidue per l’estate.

Come vedere in diretta streaming Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre

Uno show allegro e divertente quello di Enrico Brignano che, questa sera, può essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.20, Chi, però, non riesce a seguire lo show in tv può farlo in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Mogol, chi è: tra gli autori più importanti della musica italiana/ L'amore con la moglie Daniela Gimmelli