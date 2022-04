Tv Talk, anticipazioni puntata 30 aprile 2022/ Ospiti: da Lundini a Shel Shapiro e…

Tv Talk, anticipazioni nuova puntata di sabato 30 aprile 2022

Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile 2022, si rinnova su Rai 3 a partire dalle ore 15.00 il consueto appuntamento settimanale all’insegna di Tv Talk. Alla conduzione ritroveremo Massimo Bernardini che farà il punto sugli ultimi avvenimenti accaduti dal punto di vista televisivo nella settimana che sta per concludersi. Tanti gli ospiti che interverranno durante il programma di Tv Talk che tornerà ad occuparsi anche di attualità e del modo in cui i media stanno affrontando la guerra in Ucraina. Tra gli altri anche Francesco Giorgino, Maria Cuffaro e Massimo Cirri.

Proprio con loro si aprirà la puntata odierna in compagnia di Tv Talk. Negli ultimi giorni si è registrata una intensificazione massiccia di minacce che ha contagiato anche la nostra televisione. Quali sono stati, dunque, gli ultimi sviluppi mediatici della guerra in Ucraina che prosegue ormai da quasi due mesi? Se ne discuterà nel corso della trasmissione della terza rete Rai. A tal proposito si parlerà anche delle difficoltà nell’ambito dell’informazione, tra errori e fake news.

Tutti gli ospiti del pomeriggio di Tv Talk: le anticipazioni di sabato 30 aprile 2022

La puntata di Tv Talk di questo sabato 30 aprile non mancherà di dedicare il giusto spazio ai ReTVeet, la consueta rubrica durante la quale saranno riproposti i momenti televisivi clou più recenti. Tanti poi gli ospiti che si racconteranno, a partire da Beppe Convertini che svelerà i segreti della trasmissione Linea Verde, passando poi a Valerio Lundini con il quale sarà analizzata la nuova stagione del suo programma Una Pezza di Lundini.

Ad intervenire nel corso del nuovo appuntamento all’insegna di Tv Talk saranno anche la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ed il cantante Shel Shapiro i quali commenteranno l’ultimo format condotto da Carlo Conti, The Band. Si tratta del talent del venerdì sera dedicato ai gruppi musicali emergenti ed in onda sulla prima rete Rai, il quale va a sfidare l’Isola dei Famosi su Canale 5. Infine, con il protagonista Phaim Bhuiyan, non si potrà non parlare di Bangla – La Serie, il nuovo prodotto Rai che narra le avventure di un italiano di seconda generazione. Ad intervenire nel corso del dibattito nello studio di Tv Talk anche il direttore di Rai Libri Marco Frittella, Luca Dondoni giornalista La Stampa e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

