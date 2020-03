Tv talk non va in onda, perchè?/ Diretta su Facebook ai tempi del Coronavirus

Tv Talk non va in onda su Rai3. Lo show-magazine sulla televisione di Rai Educational condotto da Massimo Bernardini e Sebastiano Pucciarelli viene sospeso dai palinsesti Rai per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La rete di Viale Mazzini, come peraltro è successo a Mediaset, ha rivoluzionato l’intero palinsesto televisivo sospendendo diversi programmi di successo a causa della diffusione del virus Covid 19 che ha causato la morte di più di 1000 persone in Italia. Una scelta dovuta da parte dei vertici Rai quella di sospendere momentaneamente diverse trasmissioni di successo come “Tv Talk”, “Per un pugno di libri” e “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini. Confermate, invece, nei palinsesti di Rai3: “Agorà”, “Geo“, “Cartabianca”, “Chi l’ha visto?” e “Mezz’ora in più”. Lo stesso Massimo Bernardini su Twitter aveva annunciato la sospensione del tv show: “carissimi amici di Tv Talk vi avevamo promesso che vi avremo fatto compagnia in questo momento difficile per tutti, ma oggi abbiamo regole nuove e anche noi diamo la massimo priorità alla salute di tutti. Dobbiamo e vogliamo stare a casa per proteggervi e per proteggerci; sapete bene che il nostro è un lavoro di squadra e che si svolge all’interno in un’azienda che a cuore il nostro bene come lavoratori, ma anche quello del paese. Tv talk si prende una pausa per due settimane e naturalmente seguiremo gli aggiornamenti delle normative sperando di tornare il prima possibile con voi. Nel frattempo non smettiamo ti monitorare la tv, anzi chiediamo anche a voi di partecipare come fate sempre con le vostre preziose collaborazioni sui nostri sociali. Ci mancherete dico la verità, vi abbracciamo uno ad uno, ma tenendoci alla giusta distanza. A presto, io resto a casa, noi restiamo a casa”.

Tv Talk e Coronavirus, edizione straordinaria su Facebook

A sorpresa però Massimo Bernardini in queste ore ha annunciato che si, Tv Talk non andrà in onda su Rai3, ma i telespettatori potranno seguire una puntata speciale del programma in diretta sulla pagina Facebook del programma. Proprio così, tutti i fan e i telespettatori potranno partecipare e commentare in diretta lo show-magazine dedicato al mondo della televisione collegandosi all’account Facebook del programma. “++ EDIZIONE STRAORDINARIA. A grande richiesta, Tv Talk ci sarà, ma sulla nostra pagina Facebook. Ci avete scritto in tanti e noi ci siamo organizzati. Sabato #14marzo ore 15.00 puntuali” ha scritto il conduttore.

++ EDIZIONE STRAORDINARIA. A grande richiesta, Tv Talk ci sarà, ma sulla nostra pagina Facebook. Ci avete scritto in tanti e noi ci siamo organizzati. Sabato #14marzo ore 15.00 puntuali. @MaxBernardini @CinziaBancone @sebapucc e @SilviaMottaTV ti aspettano con i tuoi commenti pic.twitter.com/jl6j3no7qT — Tv Talk (@TvTalk_Rai) March 13, 2020





