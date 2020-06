Tv2000 “Mussolini ha sempre ragione”/ Messaggi choc colpa di hacker? La rete si scusa

Pubblicità

Sembrava una serata dedicata al trash ma proprio mentre Alessandra Mussolini era protagonista di rivelazioni e lamentele a Live Non è la d’Urso ecco che su TV2000 succedeva qualcosa di molto strano è legato proprio alla famiglia della nota politica. Ma cosa? Bè, ai telespettatori della rete non sono sfuggiti alcuni messaggi choc rivelatisi dei veri e proprio inni a Benito Mussolini. A quel punto in molti hanno iniziato a commentare l’accaduto sui social convinti che questa fosse la prova schiacciante di un passaggio all’estrema destra delle rete ma, a quanto pare, non è così. Chi si è sentito offeso ed era pronto a puntare il dito contro Tv2000 è rimasto scontento da quanto la rete ha prontamente chiarito ieri sera dopo quello che è successo scrollandosi via le colpe che qualcuno gli voleva attribuire e rimandando tutto ad una verifica completa.

TV2000 VITTIMA DI UN HACKER? I MESSAGGI SU MUSSOLINI…

In particolare, TV2000 si è scusata con i suoi spettatori e ha fatto sapere: “Stiamo effettuando le giuste verifiche. Il contenuto di queste didascalie ovviamente non corrisponde al pensiero dell’emittente. Da esse ci dissociamo con fermezza e ci scusiamo anche con tutti i nostri telespettatori”. Al momento non è stato ancora comunicato altro ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un hacker e non di un messaggio voluto come qualcuno aveva subito creduto. E’ mai possibile che un hacker abbia messo mano a TV2000 per creare scompiglio a tarda notte? Il dubbio rimane ma, intanto, ecco uno dei messaggi passati in onda:

Durante un film questa sera su Tv2000 sono apparse frasi fasciste. L'emittente si è scusata in seguito mandando in onda un serpentone. #tv2000 pic.twitter.com/9knMENVU9h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 14, 2020





