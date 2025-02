A Sanremo, questa sera, sono pronti a salire sul palco i “Twin Violins”, i gemelli Mirko e Valerio Lucia che già da piccolissimi hanno ottenuto un successo importante con i loro strumenti. I due ragazzi, oggi quasi diciassettenni, suonano il violino ma hanno allo stesso tempo una vita normale: vanno a scuola, giocano a calcio e hanno una vita come tanti adolescenti. I due gemelli siciliani hanno cominciato a suonare a far conoscere la loro musica durante il lockdown, quando hanno postato sui social una clip suonando “Viva la vida” dei Coldplay. Quel video ha in breve tempo ottenuto un successo importantissimo che ha fatto balzare le immagini a milioni e milioni di visualizzazioni, attirando anche l’attenzione di Chris Martin.

I due ragazzi Twin Violins si sono così trovati a fare i conti con una grande popolarità: nel 2022 si sono esibiti in uno dei talk show più conosciuti al mondo, “The Ellen Show”, in California, ospiti di Ellen DeGeneres. I due gemelli Mirko e Valerio hanno iniziato a suonare a 8 anni al Conservatorio. “Abbiamo cominciato grazie a nostro padre che strimpellava un po’ il violino e ce ne siamo subito innamorati” hanno raccontato durante l’intervista in California. Hanno poi studiato anche solfeggio e pianoforte, anche se per loro la musica è rimasta a lungo un divertimento, e non un obbligo.

“Twin Violins”: chi sono i due gemelli siciliani che hanno spopolato in America

La popolarità dei “Twin Violins” è cresciuta in poco tempo, portando il loro successo anche e soprattutto fuori dai confini nazionali. Come hanno raccontato proprio i due gemelli siciliani, a seguirli sono soprattutto persone fuori dai confini nazionali e in particolare persone che provengono dall’America. I due violinisti, nati a Porto Empedocle nel 2007, hanno preso la loro passione dal padre, che aveva un vecchio violino che suonava occasionalmente. I due gemelli hanno così cominciato a suonarlo, coltivando la loro passione. A Sanremo 2025 i due giovani si esibiranno con Marcella Bella ne “L’emozione non ha voce”.