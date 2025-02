Il Festival di Sanremo è spesso occasione per conoscere meglio i talenti che dominano la scena musicale; spesso portando in auge volti che non godono particolare notorietà e che vengono ‘scoperti’ da un pubblico più ampio proprio grazie alla kermesse. E’ questo il caso di Mirko e Valerio Lucia dei Twin Violins; a Sanremo 2025 non li abbiamo apprezzati come big in gara bensì come partner di Marcella Bella durante la performance della serata cover. La loro esibizione ha colpito buona parte degli appassionati sia per la resa artistica che per la presenza scenica dimostrata sul palco dell’Ariston.

L’esibizione a Sanremo 2025 ha chiaramente alimentato la curiosità sui Twin Violins e ancora oggi, a distanza di circa due settimane dalla conclusione della kermesse, c’è chi è alla ricerca di informazioni su chi sono Mirko e Valerio Lucia. Come si evince dal nome del duo, parliamo di due gemelli che per l’appunto condividono la passione per la musica sublimata dall’utilizzo magistrale del violino. Entrambi classe 2007 e quindi nemmeno maggiorenni hanno in realtà già conquistato la fama internazionale grazie al loro estremo talento e con alcune cover di brani celebri che hanno conquistato pubblico e critica.

Mirko e Valerio Lucia, i gemelli dei Twin Violins: dagli esordi sui social a Sanremo 2025

Ma come nasce la passione per la musica di Mirko e Valerio Lucia dei Twin Violins? All’età di 8 anni – come racconta Fanpage – iniziano per gioco a strimpellare un violino del papà; da lì parte la voglia di coltivare lo studio dello strumento che li ha portati a distanza di qualche anno a dominare la scena fin dagli esordi. In linea con le tendenze attuali, sono i social a fare da megafono al grande talento di Mirko e Valerio Lucia dei Twin Violins; le prime cover spopolano e diventano virali – da ‘Viva la vida’ dei Coldplay ad altri grandi successi internazionali – e arrivano così ad essere interpellati dai grandi della musica per collaborazioni e performance.

Arriviamo così alla recente partecipazione a Sanremo 2025; i Twin Violins – duo di violinisti composto dai gemelli Mirko e Valerio Lucia – si presentano sul palco dell’Ariston al fianco di Marcella Bella. Un’esibizione densa di emozione e talento sulle note di un brano iconico della musica italiana: ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano.