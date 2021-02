Twitch down, non funziona/ La piattaforma video non va, problemi in tutta Italia

Problemi legati alla piattaforma di video streaming, Twitch. Nell’ultima ora sono giunte numerose segnalazioni circa alcuni malfunzionamenti in merito allo stesso sito, così come evidenziato da Downdetector. Il portale che si occupa dei vari disservizi del mondo web, che sia un sito, un’applicazione o un gestore telefonico, ha segnalato un picco di segnalazioni poco dopo le ore 11:00 di stamattina, 10 febbraio 2021, con 288 “alert”. Un picco che è cresciuto improvvisamente attorno alle ore 10:00 di oggi, e che ha visto 240 segnalazioni nell’ultimo momento critico indicato, quello delle ore 11:37.

Per quanto riguarda i problemi segnalati dagli utenti, il 93% riscontra malfunzionamenti nel vedere lo streaming dei video, mentre solamente una piccola parte ha avuto problemi con il sito web e con il log-in, rispettivamente il 4 e l’uno per cento. In merito alle zone d’Italia dove il down è stato maggiormente riscontrato, segnaliamo Milano, Torino, Livorno e Roma principalmente, ma anche a Napoli e in altre zone della Lombardia, sono diversi gli “avvisi”.

TWITCH DOWN, NON FUNZIONA: ECCO LE PRINCIPALI SEGNALAZIONI

Sulla pagina ufficiale Twitter per ora non vi sono delle segnalazioni, di conseguenza è probabile che il problema sia già in fase di risoluzione, così come tra l’altro accaduto ieri, quando “Twitch Support” ha fatto sapere di aver avuto un problema riguardante il caricamento dei video, e di averlo poi successivamente risolto ringraziando per la pazienza gli utenti. Twitch è una piattaforma streaming nata il 6 giugno del 2011 e inizialmente sembrava un servizio di nicchia, fino a che non è cresciuta nel corso degli anni e fino a che non è divenuta di proprietà di Amazon.com e di Jeff Bezos, ex uomo più ricco al mondo. Gli ultimi dati ufficiali, quelli relativi ai primi tre mesi dell’anno 2018, raccontano di 15 milioni di utenti attivi al giorno e un milione online in qualsiasi ora, più della CNN ed ESPN, e numeri che rischiano però essere solo in difetto in quanto nell’ultimo anno, con la pandemia, gli utenti di Twitch sono schizzati letteralmente alle stelle.



