Twitter down, non funziona: cosa succede/ Problemi sito web e app: picco segnalazioni

Problemi anche per il Twitter, il social network fondato da Jack Dorsey che ha poi lasciato la guida a Parag Agrawal. In Italia è Twitter down, ma disservizi si stanno registrando anche nel resto del mondo. Di fatto, non funziona. Cosa sta succedendo? Il sito di riferimento per le segnalazioni di eventuali problemi tecnici che riguardano social e siti Internet, Downdetector, riporta oltre 45mila segnalazioni di problemi legati a questa piattaforma da tutto il momento. Non sono note al momento le cause di tali problemi.

C’è chi lamenta di non riuscire ad accedere al sito, chi non riesce a sfruttare le funzionalità base come il retweeting o la lettura delle risposte. Altri ancora non riescono neppure a visualizzare la pagina, che risulta inaccessibile. La maggior parte delle segnalazioni del Twitter down riguardano problemi al sito web, ma anche l’app sta riscontrando delle difficoltà, come continuano a segnalare gli utenti.

TWITTER DOWN IN TUTTO IL MONDO

Questo Twitter down di fatto dimostra che il social network non funziona perfettamente in questi minuti. Nella peggiore delle ipotesi per alcuni utenti è addirittura irraggiungibile. Mentre le segnalazioni crescono, dall’Europa agli Stati Uniti passando per il Giappone, si attendono comunicazioni da parte della società, che però non si è ancora sbilanciata in tal senso. Proprio mentre Downdetector registra un picco di segnalazioni da parte degli utenti, latitano spiegazioni da Twitter.

Qualcuno però ha fatto notare che i problemi potrebbero essere gradualmente in via di risoluzione. Dal canto suo, la pagina di stato di Twitter nel momento in cui vi scriviamo mostra che tutti i sistemi sono operativi, ma potrebbe non essere aggiornata. Lo faremo noi appena ci saranno sviluppi. La cosa curiosa è che l’hashtag #TwitterDown è già balzato tra i primissimi trend topic tra segnalazioni e testimonianze degli utenti, ovviamente anche ironiche.

