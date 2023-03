Twitter down, non funziona in tutto il mondo/ Social non riconosce gli utenti

In questi ultimi minuti si stanno registrando una serie di problemi riguardanti Twitter, il noto social network recentemente acquistato da Elon Musk. Tramite Downdetector sono scattate una serie di segnalazioni in merito proprio allo spazio social del cinguettio, e nel contempo è cominciato a circolare l’hashtag #Twitterdown. Il problema non sembra relegato solo all’Italia (anche se al momento nel nostro Paese non sembra così diffuso), quanto più a livello mondiale, visto che le segnalazioni stanno giungendo in questi minuti da numerose parti del mondo, come specificato dai colleghi di Wired.

Al momento l’azienda non è ancora uscita allo scoperto, fornendo una versione dei fatti in merito al disservizio, ma in ogni caso è probabile che a breve venga diramato un breve comunicato per fare chiarezza. Ma cosa sta succedendo a Twitter di preciso? Chi tenta di accedere alla pagina del social network dell’uccellino riceve un messaggio di benvenuto come se si stesse collegando per la prima volta allo stesso. Dopo di che viene reindirizzato su una pagina in cui troviamo un elenco di profili da seguire. Un po’ come se si stesse facendo l’iscrizione a Twitter per la prima volta, aprendo così un nuovo profilo.

TWITTER NON FUNZIONA, DOWN IN TUTTO IL MONDO: IN ITALIA SEGNALAZIONI DALLE CITTA’

Vi è quindi la sensazione che Twitter non stia riconoscendo gli utenti già registrati ma li consideri semplicemente dei nuovi accessi, di conseguenza sta dando non poche noie a molte persone sparse per il globo.

Il messaggio di benvenuto (di errore), viene visualizzato nella pagina “Seguiti” ma anche in quella “Per te”, dove l’algoritmo mostra tutti i contenuti che si ritiene essere di interesse. In Italia la maggior parte delle segnalazioni, stando a Downdetector, arrivano dalle grandi città, a cominciare da Milano, Roma e Torino, mentre oltre i confini si segnalano picchi di disservizi fra Stati Uniti, Francia, Germania. Rimaniamo in attesa di novità per capire quando Twitter tornerà perfettamente operativo.

