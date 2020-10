Twitter down: problemi per accesso e tweet/ E #TwitterDown entra nei trending topic

Giornata di disservizi hi-tech, perché dopo Outlook si registra anche Twitter down. Problemi per il social fondato da Jack Dorsey. Gli utenti per un’ora hanno provato a scorrere la propria timeline ma vedevano apparire un messaggio di errore: “Something went wrong”. L’unica azione che riuscivano a fare era aggiornare la pagina. Secondo quanto indicato sul sito Downdetector, che monitora il funzionamento dei servizi online, sono state migliaia le segnalazioni da tutte le parti del mondo. I problemi sono cominciati dalle 15:40 circa, ma sono andati aventi fino alle 16.27, quando i disservizi si sono attenuati. Il problema è stato poi risolto definitivamente. Non sono ancora note le cause, ma l’ipotesi è che si sia trattato di un malfunzionamento improvviso dei server. E ironicamente su Twitter è entrato nei trending topic l’hashtag #Twitterdown, anche se durante i malfunzionamenti era impossibile notarlo per molti utenti.

#TWITTERDOWN, ESPLODE L’IRONIA SOCIAL

Quell’ironia si è riversata sul social network rivale di Facebook appena gli utenti sono riusciti ad utilizzare il popolare social network. “In tendenza ma il Twitter non lo sa e continua a funzionare ugualmente”, ha scherzato un utente. “Quando c’è #twitterdown ma non puoi saperlo perché c’è Twitter down”, un altro commento. Tanta l’ironia social: “#TwitterDown ma lui non lo sa e va in tendenza su Twitter lo stesso”. E c’è chi lo incorona miglior social: “Perché Twitter è il miglior social? Perché anche se è in down riesci comunque a capire che è in down non lo so come ma è così”. Molti i commenti di questo tipo: “Twitter è quel social che anche durante un #TwitterDown riesce a mandare in tendenza #TwitterDown”. Ma c’è anche chi racconta la sua esperienza: “– Leva il WiFi – Rimetti il WiFi – Metti modalità aereo – Togli modalità aereo – Chiudi e riapri l’App – Riavvia il telefono – Prova a riloggarti – Disinstalla e reinstalla l’app – Non mi avranno mica bannato? Poi scopri che c’è #TwitterDown”.



