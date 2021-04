Twitter down: social non funziona/ “Problema con server”: app e sito inaccessibili

Problemi diffusi e ripetuti per Twitter. Nella giornata di oggi il popolare social network di Jack Dorsey risulta down a più riprese. Continuano le segnalazioni da parte degli utenti di problemi, ad esempio non si riesce ad accedere alla piattaforma. Disservizi che vanno avanti da diverse ore. I primi problemi sono cominciati, infatti, questa mattina, quando molti utenti hanno cominciato a notare di non poter condividere nuovi tweet. Twitter down, dunque, ma dopo qualche ora il social è tornato a funzionare apparentemente in maniera regolare, poi è “crollato” di nuovo. “Errore. Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo”, il messaggio ricorrente per gli utenti che tentano l’accesso al sito o tramite l’applicazione. Molti invece sono stati “espulsi” e si sono ritrovati a non poter fare log in.

Problemi a sorpresa per Twitter, visto che risulta essere solitamente più affidabile di Facebook. Infatti, quando il social di Mark Zuckerberg va down, gli utenti si riversano su Twitter.

“A LAVORO PER RISOLVERE PROBLEMA”

Stavolta è accaduto il contrario. Molti utenti, infatti, hanno confermato tramite Facebook di avere problemi con Twitter e per cercare di capire quali siano i problemi con cui sta avendo a che fare la piattaforma. Stando ai dati del portale DownDetector, che monitora queste situazioni, il 48% dei problemi riguarda il sito, il 28% l’applicazione, ma che si basa sulla piattaforma iOS, quella della Apple per intenderci, mentre il 23% ha problemi con la versione Android dell’applicazione di Twitter. I problemi al momento non risultano essere stati risolti. Infatti l’azienda ha rilasciato un comunicato: «Alcuni di voi potrebbero non caricare i tweet. Stiamo lavorando per risolvere un problema e riportarvi sulla timeline».

In un tweet successivo ha poi fornito un aggiornamento: «Sappiamo che alcune parti di Twitter non funzionano ancora per alcuni di voi. Stiamo risolvendo un problema con i nostri server per riportare presto le cose alla normalità». La situazione, dunque, è in evoluzione. Per ora è ancora Twitter down.

