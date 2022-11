Twitter Elon Musk/ Aumento del 300% per le spunte blu: la novità del social

Una cosa è certa, Twitter con Elon Musk cambierà radicalmente. A poco tempo dall’acquisizione della piattaforma blu, da parte dell’amministratore delegato di Tesla, che ricordiamo aver acquisito la società per 44 miliardi di dollari, le sorti del social network stanno già per cambiare.

Dal primo giorno di “fine trattiva”, la home page di Twitter ha già assunto un aspetto diverso. Ora uno degli uomini più ricchi e potenti sulla terra, vorrebbe persino aumentare il costo dell’attuale servizio premium presente in piattaforma, Twitter Blue.

Il destino di Twitter è nelle mani di Elon Musk, che sta già pensando di aumentare il costo di abbonamento del servizio premium Blue, passando dagli attuali 4,99€ mensili, a 19,99€ da pagare sempre al mese. L’inclusione della spunta blu per verificare un utente però, non giustificherebbe questo folle aumento di costo.

Anche l’attuale sistema di notifiche risulterebbe pressante, visto che molti utenti che da giorni non accedevano alla piattaforma, hanno ricevuto un messaggio in cui venivano invitati a visitare i contenuti della piattaforma premium, dove vi era possibilità di iscriversi o accedere.

Quel che sappiamo, come pubblicato da The Verge sotto consiglio dell’agenzia Bloomberg, è che Elon Musk è stato un week–end intero agli uffici di Twitter. Nel parcheggio interno non solo vi era una flotta di gente che ama l’imprenditore sudafricano, ma anche una massa di guardie del corpo attorno all’edificio.

Una novità poco confortante per i dipendenti Twitter, riguarda un possibile licenziamento da parte di Elon Musk stesso, qualora il progetto (probabilmente la novità della piattaforma premium e del nuovo sistema di spunte blu), non venisse consegnato entro i tempi prestabili, lunedì 07 novembre 2022.

In quel caso potrebbe esserci un bel taglio netto del 25%, sacrificando sviluppatori, ingegneri e addetti alle vendite. Vedremo che peso avrà Twitter con Elon Musk e i suoi cambiamenti.











