TWITTER X DOWN PER UN ATTACCO INFORMATICO

Un “massiccio attacco informatico” ha colpito la piattaforma X, ma è Elon Musk a sentirsi nel mirino, perché il proprietario della piattaforma ha dichiarato di ritenere di essere lui il vero bersaglio e che quello di oggi sia stato un tentativo di “metterlo a tacere“. Ma il miliardario non si è fermato qui, perché ha ipotizzato il coinvolgimento di un “grande gruppo coordinato“, se non addirittura quello di un Paese.

“Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un grande gruppo coordinato e/o un Paese“, ha dichiarato Musk. Il caos è scoppiato quando in Italia era pomeriggio. Quelli che sembravano dei piccoli problemi si sono trasformati in un vero e proprio X down che ha di fatto fermato per diverse ore la piattaforma. C’è chi non riusciva ad accedervi, chi invece non riusciva a caricare la propria bacheca, sia da computer sia da dispositivi mobile.

A circa 40 minuti dalla conferma ufficiale da parte di Musk che X down era in realtà un “massiccio attacco informatico“, la piattaforma ha cominciato a mostrare segnali di ripresa. Il servizio si è rivelato intermittente e il caricamento lento, soprattutto sull’app iOS, ma poi ha cominciato a funzionare meglio, infatti il sito Downdetector ha registrato un calo di segnalazioni.

TWITTER X DOWN, CHI HA ATTACCATO LA PIATTAFORMA?

Sono state contate tre ondate di interruzioni per X, dopo le quali c’è stata l’attribuzione all’attacco informatico. Inizialmente c’è stato scetticismo, visto che Musk è solito attribuire i problemi tecnici ad attacchi informatici. Poi però è arrivata la rivendicazione del gruppo di hacker Dark Storm Team, noto per i suoi sofisticati cyber attacchi e per aver violato con successo sistemi di alta sicurezza.

Stando a quanto riportato da Orange Cyberdefense, il gruppo si è formato nel 2023 e ha un orientamento filo-palestinese. Il team di ricerca sulle minacce informatiche Check Point Research (CPR) ha dichiarato a Newsweek che Dark Storm Team è riemerso di recente dopo un periodo di inattività. Infatti, nell’ultimo mese, avrebbe attaccato con successo infrastrutture critiche, tra cui l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), il porto di Haifa in Israele e il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti.

TWITTER X DOWN, BLUE MONDAY PER ELON MUSK

Di sicuro, quella di oggi è stata una giornata particolarmente difficile per le aziende di proprietà di Elon Musk, che è anche a capo del Department of Government Efficiency (DOGE) di Trump. Le azioni di Tesla, infatti, sono crollate fino al 12% nelle contrattazioni di mezzogiorno, cancellando i guadagni ottenuti dopo l’elezione di Trump nel novembre 2024.

Inoltre, in seguito all’X down molti utenti si sono riversati sul rivale BlueSky, la cui crescita è aumentata dopo che Musk ha acquistato Twitter nel 2022. La crescita è stata rapida, con 30 milioni di utenti registrati nel gennaio 2025. Secondo Google Trends, le ricerche su BlueSky sono più che raddoppiate rispetto alla stessa ora di ieri.