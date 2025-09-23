Che cos'è Tylenol? Si tratta del farmaco che Donald Trump ha sconsigliato di utilizzare alle donne in gravidanza: ecco le sue parole

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sconsiglio l’uso del Tylenol per le donne in gravidanza.

Molti di voi probabilmente si saranno domandati a quale farmaco si riferisca il commander in chief a stelle e strisce e parliamo precisamente di un medicinale che viene molto utilizzato negli Stati Uniti quando si ha in particolare il raffreddore o i sintomi influenzali. Cos’è quindi il Tylenol? Facciamo un po’ di chiarezza, cominciando dal dire che contiene un principio attivo che è il paracetamolo. Da noi lo chiamiamo principalmente Tachipirina, ed è appunto quel medicinale che viene dato a tutti, grandi e piccini, quando si ha la febbre o qualche dolore piuttosto lieve. Nel contempo è l’unico – se non uno dei pochi – che una donna in gravidanza o che allatta, può assumere, di conseguenza “l’alert” di Donald Trump è piuttosto rilevante.

Autismo, cosa sappiamo su annuncio di Trump/ Dai rischi del paracetamolo in gravidanza all'ipotesi Leucovorin

Solitamente chi assume il Tylenol vede sparire i dolori o comunque alleviare i sintomi per circa due o tre ore, un tempo che si allunga invece nei bambini. Se assunto in gravidanza, però, supera anche la barriera che si viene a creare con la placenta, di conseguenza anche il bimbo nel grembo riceve una dose, seppur minima, di tachipirina o Tylenol.

Martina Oppelli e Laura Santi: le loro storie a Le Iene/ Chi sono: le battaglie per il suicidio assistito

TYLENOL E DONNE IN GRAVIDANZA: COSA DICONO GLI STUDI

A riguardo ci sono comunque diversi studi, a cominciare da quei lavori secondo cui il paracetamolo, quindi anche il Tylenol, se utilizzato nei primi sei mesi di gravidanza – primo e secondo trimestre – non provoca un aumento del rischio di anomalie congenite. Ci sono alcune ricerche altrettanto autorevoli che invece segnalano delle possibili complicazioni se ad esempio si utilizza il paracetamolo insieme ad altri analgesici, con la possibilità di un rischio maggiore che si verifichino gastroschisi e criptorchidismo, che sono delle malformazioni del feto.

SANITÀ/ Classifica Newsweek degli ospedali, sarà un caso se in Italia "vince" il privato accreditato?

Altri studi ancora hanno collegato l’utilizzo del paracetamolo all’asma nei bambini, soprattutto per un uso prolungato negli ultimi due trimestri. Ci sono anche delle possibili influenze sullo sviluppo del comportamento del bimbo nonché su quello psicomotorio, se però si prende il medicinale per più di 28 giorni continuativi.

TRUMP E TYLENOL: “AUMENTA RISCHIO AUTISMO”

Si tratta comunque di casi eccezionali e soprattutto, sono studi e lavori che devono essere ancora confermati. Anche per quanto riguarda l’allattamento sono più gli studi a favore che contrari, di conseguenza chi allatta può assumere di solito il Tylenol seguendo le indicazioni, senza alcuna preoccupazione. Perchè quindi Trump lo ha sconsigliato?

La sua affermazione è legata ad un recente studio secondo cui i bimbi che hanno assunto l’antidolorifico durante la gravidanza tramite la madre, potrebbero essere maggiormente soggetti ad autismo, sconsigliando anche di far vaccinare i bambini contro l’Epatite B: “Non c’è motivo per farli vaccinare sotto i 12 anni”, dichiarazioni che ovviamente stanno creando non poche polemiche.