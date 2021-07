Tyler Posey: “Nel mio Ep lotto contro le droghe”/ “Ho subìto bullismo online”

Tyler Posey, più che altro conosciuto come attore per il suo personaggio Scott McCall in Teen Wolf, è diventato un “pop-punk rebel“. Lo ha definito così il magazine di NME, che lo ha intervistato per presentare “Happy“, il suo nuovo singolo da solista che arriva dopo aver suonato la chitarra per tanti anni in diverse band. Posey ha iniziato a dedicare più tempo alla musica da quando la serie MTV che lo ha reso celebre (Teen Wolf) è finita nel 2017: “Voglio fare ‘la cosa di Jared Leto‘, spingendo sia la recitazione che la musica in prima linea in quello che faccio”.

Posey sa in prima persona che le apparenze possono essere ingannevoli e anche le persone di successo possono aver bisogno di aiuto. Oggi ammette di voler fare la differenza nel mondo, sacrificando il suo stesso tempo e le sue energie per aiutare gli altri dopo aver vissuto un “fastidioso bullismo online”. Nell’intervista ha raccontato di essersi tatuato la figura di Gesù perché ha delle radici latine (lui è mezzo messicano) e perché gli piaceva l’idea che “questo tizio mettesse da parte la sua m**da per fare la differenza per le altre persone”.

Tyler Posey: il bullismo online

Tyler Posey ha scritto uno dei primi pezzi pubblicati, “Standing (On My Own Two Feet)“, come dedica alla madre scomparsa per un cancro nel 2014. E’ stato pubblicato nel giugno del 2018 quando suonava nella band pop punk PVMNTS insieme a Freddy Ramirez e Nick Guzman. Anche il cast e la produzione di Teen Wolf gli furono molto vicino in quel momento, dedicando l’intera quinta stagione alla sua memoria. Nel raccontare a NME dei duri attacchi subiti sul web, Posey si è soffermato su alcuni commenti che gli hanno scritto, in cui nominavano addirittura la madre che non c’era più: “Una persona è arrivata ad affermare di averla uccisa”.

Ma è anche la sessualità di Tyler che ha “sguinzagliato” i leoni da tastiera contro di lui. Da quando ha rivelato di essere stato anche con uomini “mi hanno iniziato a chiamare gay-baiter, ossia uno che finge di essere gay per ottenere soldi”. Oggi l’attore/musicista si dice ancora alla scoperta della sua sessualità e che non ha problemi a mostrarsi alla luce del sole con chiunque egli stia. Al momento rivela di stare con una ragazza queer che lo ha aiutato molto nel capire di essere fluido.

“Drugs” è l’Ep di debutto di Tyler Posey

Posey, nella sua vita, ha dovuto affrontare anche problemi legati alla tossicodipendenza. Intervistato da NME, ha detto di aver lavorato molto sulla sua salute mentale e il suo prossimo Ep di debutto, Drugs, sarà incentrato su questo tema: “E’ tutto su di me che lotto con le droghe e poi me ne vado”. Non ha ancora annunciato una data di uscita o una tracklist, ma si sa che in esso saranno contenuti i due singoli “Shut up” e “Happy”.

Tylery Posey, infine, ha ammesso che intraprendere la strada da solista è stata una decisione commerciale oltre che creativa. Senza troppi giri di parole, infatti, ha spiegato: “Il mio nome ha un seguito abbastanza decente e sento che non approfittarne sarebbe stato stupido“. Mettere da parte la recitazione è stato per necessità: fare musica, e farla da solo, lo ha liberato per essere davvero artistico. Due anni fa aveva iniziato a suonare con la band punk rock dei Five North, il cui singolo di debutto è stato “This Mess”.



