Tyler Rake 2, da oggi il film su Netflix/ Chris Hemsworth torna nell’action-thriller

E’ disponibile da oggi il nuovo film con protagonista Chris Hemsworth, leggasi Tyler Rake 2, il sequel del film di azione di Netflix. Da oggi, 16 giugno 2023, l’attore divenuto celebre per aver interpretato Thor. Dopo essere riuscito a sopravvivere davvero a malapena durante il primo film, il mercenario australiano sotto copertura di nome Rake (appunto Chris Hemsworth), deve partire per un’altra missione a dir poco pericolosa.

Nel secondo capitolo Tyler dovrà salvare una famiglia che viene maltrattata da uno spietato gangster originario della Georgia, ex Unione Sovietica, e che è rinchiusa in una prigione. La regia è curata ancora da Sam Hargrave mentre la produzione della pellicola è affidata a AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Il cast di attori è invece compsoto, fra gli altri da Golshifteh Farahani che riprenderà il ruolo del primo film affiancato da Adam Bessa, quindi Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

TYLER RAKE 2, L’INTERVISTA DI HEMSWORTH SULLO STUNT PIÙ SPAVENTOSO

Di recente Chris Hemsworth aveva rilasciato un’intervista ad AP Enterntainment, in cui aveva raccontato quale fosse stato a suo modo di vedere lo stunt che lo aveva spaventato di più in Tyler Rake 2: “C’è sempre un rischio in quelle scene. Quella che mi ha spaventato di più è stata quella in cui ero in cima a un treno in corsa che andava a 60 km/h, con un un elicottero a 6 metri di fronte a me, che volava all’indietro, e Sam [Hargrave, regista] nel mezzo che filmava il tutto. È pieno di esperienze del genere, ma credo che questo dia al pubblico l’autenticità e la verità dell’adrenalina, a differenza di quanto accade se si gira su un green screen dove tutto è fabbricato e costruito in post-produzione. Questo è reale. Stiamo sudando, siamo ansiosi, siamo nervosi, intimoriti, ed è questo che viene ripreso”. Ricordiamo che per vedere Tyler Rake 2 dovrete essere abbonati a Netflix.

