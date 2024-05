Tyrone Harris, chi è il padre Jasmine Rotolo/ “Non mi ha mai riconosciuta, non c’è mai stato per me”

Tyrone Harris è il padre di Jasmine Rotolo che non ha mai voluto riconoscere. Negli anni’70, il noto musicista ha avuto una relazione con la showgirl Stefania Rotolo. Tra loro c’è stato un amore passionale e travolgente, un colpo di fulmine dal quale, nel 1972, è nata la figlia Jasmine Rotolo.

Il padre di Jasmine Rotolo, però, non ha mai avuto intenzione di riconoscere la figlia e, dopo la morte della showgirl, Jasmine è cresciuta con i nonni: “Non c’era, non c’è stato e non ne sentivo l’esigenza. Mi sono abituata. Mia madre mi ha fatto da mamma, papà e anche nonna” raccontava la figlia del musicista: “Quando avevo pochi mesi, lui venne in Italia e mia nonna materna ogni tanto mi portava da lui. Quando mia madre l’ha scoperto, è andata su tutte le furie e ha proibito a mia nonna di rifarlo“.

Tyrone Harris, padre di Jasmine Rotolo, l’amore con Stefania: “Sembrava un grande amore ma…”

Tyrone Harris ha avuto una relazione molto passionale con la showgirl Stefania Rotolo, finita poi molto presto: “Sembrava un grande amore quello tra i miei genitori, invece sono stati insieme per meno di due anni” raccontava la figlia del musicista mai riconosciuta.

Jasmine Rotolo ha subito anche la perdita della madre, morta a soli 30 anni a causa di un tumore: “In quel periodo andavo e venivo. Lei era un po’ assente. Sentivo che c’era qualcosa che non andava. Sentivo che si stava ammalando. È dovuta andare via presto. È stata una sfortuna ma con la sua mancanza ho capito che le avrebbe fatto piacere vedermi in un certo modo. Sei ore prima di andarsene, mi chiamò e mi disse ‘Ricordati di splendere“. La giovane ha dovuto affrontare l’assenza del padre in un momento di crescita importante: “Mio padre non l’ho mai incontrato, lui sapeva della mia esistenza eppure non mi ha mai cercata… Quando ho provato a cercarlo, lui mi ha fatto avere una lettera in cui mi ha invitata a lasciarlo stare” riportava LanostraTv.

