TYRONE POWER E LINDA CHRISTIAN, GENITORI ROMINA POWER/ “Lui è morto troppo presto”

Romina Power inizia la sua intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, parlando della precoce scomparsa di suo padre Tyrone Power: “Era bello dentro lui, proprio una bella persona, peccato che sia rimasto così poco. Ricordi veri e propri non ne ho, i miei veri ricordi iniziano dopo la morte di mio padre. Insieme avremmo potuto fare teatro, mi avrebbe potuto insegnare tanto. Avremmo potuto andare in barca insieme, perché aveva una barca.” Non manca anche qualche dichiarazione sulla sua mamma Linda Christian: “Lei e mio padre erano tanto diversi. Le ho perdonato tutte le sue assenze… Lei aveva una vita ricca per conto suo, era sempre da qualche parte con tante cose da fare…” ha ricordato la Power. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROMINA POWER, IL RICORDO DELLA SORELLA TARYN/ "Aveva un animo buono e inflessibile"

Tyrone Power e Linda Christian, genitori di Romina Power

Tyrone Power e Linda Christian, entrambi attori, erano i genitori di Romina Power. Linda Christian, pseudonimo di Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, era nata a Tampico il 13 novembre 1923, mentre Tyrone Power nacque a Cincinnati il 5 maggio 1914. Prima di sposare Linda, l’attore era stato legato all’attrice francese Annabella, sposata nel 1939 e da cui divorziò nel 1948. I due attori si erano incontrati nel dicembre 1947 ad Acapulco, in Messico, e si sposarono il 28 gennaio 1949 a Roma, dopo due anni di fidanzamento. Le nozze furono un grande evento mediatico: gli sposi dissero sì in diretta radiofonica, per le emittenti d’Italia, Svizzera, Francia e Stati Uniti. Linda indossava un abito bianco delle Sorelle Fontana, con strascico di sette metri, Tyron era in tight Caraceni del valore di 95 mila lire. Nella Basilica di Santa Francesca Romana c’erano cinquemila garofani Esther. I due sposi furono anche ricevuto da papa Pio XII.

YLENIA, YARI, CRISTEL E ROMINA JR. CARRISI/ La Power: "Ho rischiato l'aborto con..."

Tyrone Power e Linda Christian: il matrimonio del secolo e il divorzio

Tyrone Power e Linda Christian ebbero due figlie, Romina Francesca, nata nel 1951, e Taryn Stephanie, nata nel 1953. La travagliata unione tra Linda e Tyrone terminò con il divorzio nel 1956. Nel 1958 Power si sposò per la terza volta con Deborah Ann Montgomery Minardos, con cui ebbe il figlio Tyrone William IV. L’attore mirì a soli 44 anni per un infarto, nel 1958, quando le figlie erano ancora piccole. Poco dopo la fine del matrimonio con Power, Linda Christian iniziò una relazione con Alfonso de Portago, finita tragicamente per la morte del pilota nel corso dell’edizione del 1957 della Mille Miglia. In seguito fu sposata con l’attore inglese Edmund Purdom. Linda Christian è morta a 87 anni, il 22 luglio 2011, nella sua casa di Palm Springs in California, a causa di un tumore del colon di cui soffriva da tempo.

LEGGI ANCHE:

Romina Power nonna per la terza volta: Cristel Carrisi incinta/ "I nipoti sono come degli angeli ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA