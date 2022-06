Tyrone Power e Linda Christian, i genitori di Romina Power/ Le nozze da favola e…

Chi erano i genitori di Romina Power? Le nozze da sogno e…

Tyrone Power e Linda Christian sono stati i genitori di Romina Power. Tyrone è stato un vero e proprio divo di Hollywood dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. L’attore morì all’età di 44 anni mentre girava un film a Madrid a causa di un infarto. La madre della cantante era Linda Christian, che nella realtà si chiamava Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer ed era nata in Messico da padre olandese e madre messicana con origini tedesche, francesi e spagnole. Nel 1949 i genitori di Romina si sono sposati a Roma, nella basilica di Santa Francesca Romana. Fu un matrimonio evento e i due vennero addirittura ricevuto da Papa Pio XII. Il nome della loro primogenita, Romina, è stato inventato dal padre Tyrone in onore della città di Roma che amava molto.

Il matrimonio però durò poco e fu molto travagliato. Dalla loro unione nacque anche la sorella minore di Romina, Tarin anche se dopo qualche anno i due si separarono per sempre. Il padre di Romina ha avuto svariate relazioni, tanto che è stato sposato tre volte; dal suo ultimo matrimonio è nato il terzo figlio Tyrone William IV anche lui attore. Anche la madre Linda si è risposata con l’attore inglese Edumnd Purdom molti anni dopo. La donna è morta nel 2011 in California a causa di un tumore al colon.

Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa, Romina Power aveva parlato del rapporto tra i suoi genitori. La storia d’amore tra Tyrone Power e Linda Christian ha fatto sognare perché era sembrata a molti una favola moderna. Parlando del padre in un’intervista al Corriere della Sera, Romina Power aveva rivelato: “Purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque. Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Molto più ricca, molto più completa”. Romina Power aveva affrontato la morte di sua madre mentre era in giro con Albano Carrisi.

La cantante ha raccontato come sua madre la stella di Hollywood, Linda Christian abbia rifiutato le cure fino all’ultimo momento “Anche lei, come succede nel libro, rifiutò fermamente l’operazione e i cicli di chemioterapia. Aveva un totale rigetto dei dottori in generale e per qualsiasi tipo di intervento. Fossi stata io a decidere, l’avrei messa su un aereo e portata in India: lì ci sono cliniche dove ti curano naturalmente, senza chemio invasive, con erbe, massaggi. Se il male mi toccasse, opterei per questa soluzione. Ma per lei era troppo tardi, non poteva più viaggiare”. Nonostante i rapporti burrascosi, Romina ha scelto di rimanerle accanto fino alla fine: “Io volevo rimanerle accanto quindi mi sono trasferita negli Stati Uniti. Ho diradato al massimo gli impegni di lavoro. Ma mamma era come una calamita che mi attirava a sé. Ci siamo baciate e abbracciate molto in quel periodo, molto più di quanto capitava con me bambina”, ha raccontato.











