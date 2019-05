Tyrone Power, padre di Romina/ “Mi manca moltissimo. Hollywood l’ha ucciso”

Tyrone Power è il padre di Romina Power. La ex moglie di Al Bano torna protagonista in tv in occasione dell’ultima puntata di Domenica In in onda domenica 26 maggio su Rai1. Un’occasione speciale che arriva a pochi giorni da una dedica davvero commovente che la figlia ha voluto fare all’amato padre sui social dove ha postato una foto scrivendo: “Happy birthday daddy. This was the last time i saw you in this human form”. Romina, infatti, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al papà nato il 5 maggio del 1914 nel Cincinnati, Ohio, Stati Uniti. Poche semplici parole accompagnate da una vecchia foto che ritrae papà Tyrone, la madre Linda Christian e la sorella Tayrin. Non è la prima volta che Romina ricorda il papà sui social; già in passato aveva postato una foto del divo di Hollywood scrivendo: “I still miss Tyrone Power”.

Chi è Tyrone Power padre di Romina Power?

Classe 1914, Tyrone Power è stato un divo di Hollywood. Figlio d’arte, segue molto presto la strada del padre Tyrone Sr diventando in pochissimo tempo un vero e proprio sex symbol alla pari di Rodolfo Valentino. Tantissimi i film in cui ha recitato che l’hanno consacrato star a livello internazionale. Tyrone è ricordato dal grande pubblico per aver interpretato diversi ruoli di uomini malinconici e perdenti, ma anche di personaggi tenebrosi e dal fascino contagioso. Muore giovanissimo a soli 48 anni durante le riprese del film “Salomone e la regina di Saba” per un attacco cardiaco. L’attore, durante il duetto con George Sanders, viene colto da un malore, ma durante il trasporto presso l’ospedale esala l’ultimo respiro.

Romina Power: “Tyrone mi manca moltissimo”

Una scomparsa con cui Romina Power ha dovuto fare i conti molto presto. Un’assenza che ancora oggi fa male alla cantante ed ex moglie di Al Bano che un pò di tempo fa sui social scrisse un posto breve, ma molto triste: “Mi manca moltissimo, non ce la faccio”. L’attrice più volte ha parlato e ricordato il padre rilasciando anche delle dichiarazioni choc come quando, a Maurizio Costanzo, ha detto: “Io penso sia stato Hollywood ad ucciderlo”. Romina ricorda il terribile momento di quando le è stata comunicata la morte del padre: “ero in collegio in Messico quando lui è venuto a mancare, è morto molto giovane, aveva solamente 44 anni”. Parlando di Tyrone papà, la Power ricorda commossa: “non ho ricordi di mio padre, ho ricordi di sogni fatti con lui. Per 25 anni sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri e ho scritto un libro… La presenza paterna mi è mancata, è come dire a un albero se gli sono mancate le radici”.

