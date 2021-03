Tyrone Power, padre Romina/ “È stato Hollywood ad ucciderlo”

Tyrone Power, padre di Romina, è stato un attore statunitense famosissimo tra gli anni trenta e gli anni cinquanta del ‘900. La sua carriera è stata costellata di grandi successi, tra i quali ricordiamo “Il segno di Zorro”, “Sangue e arena” e “La fiera delle illusioni”. Power, classe 1914, è ricordato in particolare per parti di eroe malinconico e spesso perdente oppure di “bel tenebroso”. Tyrone Power si sposò tre volte: con l’attrice francese Annabella (sposata nel 1939 e da cui divorziò nel 1948), con Linda Christian (sposata nel 1949 e da cui divorziò nel 1956) e con Deborah Ann Montgomery Minardos, sposata nel 1958, pochi mesi prima di morire. L’attore americano ha avuto tre figli: Romina (1951) e Taryn (1953) figlie di Linda Christian, e Tyrone William IV, figlio della Minardos e nato dopo la morte del padre.

Tyrone Power: il ricordo della figlia Romina

Tyrone Power morì d’infarto sul set del suo ultimo film, “Salomone e la regina di Saba”, nel 1958. Romina Power, la sua primogenita, aveva solo 7 anni quando il padre morì: “Ero in collegio in Messico quando papà è morto: aveva soltanto 44 anni, è stato Hollywood ad ucciderlo”, ha spiegato l’ex moglie di Al Bano Carrisi nel salotto di Domenica In. La cantante ha aggiunto di aver sentito molto a mancanza del padre: “Non ho ricordi di lui da vivo. Sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri, ho cercato di farli miei. Se mi è mancato mio padre? Come a un albero mancano le radici…”. Romina, che a giugno 2020 ha perso la sorella Taryn, ricorda spesso i suoi cari, tra cui anche la figlia Ylenia, sui social. Un anno fa ha voluto ricordare il papà Tyrone, postando una sua foto d’epoca che lo ritrae accanto a Linda Christian, madre di Romina: “Mi manchi anche se sei sempre nel mio cuore”.

