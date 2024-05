TYSON FURY E OLEKSANDR USYK, DIRETTA VIDEO STREAMING/ Orario e come vedere match di boxe (Ring of Fire)

Finalmente è il giorno di Tyson Fury e Oleksandr Usyk dopo un’attesa che sembrava infinita, complice anche il rinvio di febbraio: l’orario dell’appuntamento è fissato alle 23 italiane, ma alle 18 è partita su Dazn tutta la diretta del “Ring of Fire“, che culminerà appunto con il match tra i due pugili sul ring della Kingdom Arena di Riad, in Arabia Saudita, per il titolo di campione dei pesi massimi. Gli esperti non hanno dubbi riguardo il favorito alla vittoria: si tratta di Usyk, che ha vinto 21 incontri, dei quali 14 per “ko”, mentre da dilettante ha vinto alle Olimpiadi di Londra 2021 battendo in finale l’italiano Clemente Russo e a Baku nel 2011.

Ma non c’è nulla di scontato in questo match che è ritenuto tra i più appassionanti di boxe degli ultimi 20 anni, anche perché affronterà Fury, che ha perso solo uno dei 35 incontri disputati in carriera, di cui 24 per “ko”. Oggi va in scena il Mondiale unificato dei pesi massimi: se Tyson Fury mette sul piatto la cintura WBC, il rivale Oleksandr Usyk invece le corone WBA, WBO, IBF, IBO. A rendere imperdibile questo evento, oltre alla riunificazione dei pesi massimi, è anche il fatto che la categoria regina della boxe avrà un solo campione del mondo, circostanza che non si verificava da 25 anni.

COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La diretta del match di boxe tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk sarà trasmessa in tv e live streaming oggi su Dazn, che trasmette a partire dalle 18 tutta la “Ring of Fire“, la serata di combattimento prevista dal calendario della Riyadh Season in cui spicca appunto l’incontro tra Fury e Usyk per il premio più ambito. L’evento sarà commentato da Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

IL DOPPIO RINVIO E I PREMI

Per quanto riguarda le ultime sfide, Usyk non sale sul ring dal 26 agosto 2023, quando vinse contro Daniel Dubois, mentre Fury non combatte dal 28 ottobre 2023, quando riuscì a sconfiggere Francis Ngannou. A tal proposito, da quell’incontro uscì con 15 punti di sutura all’occhio per i quali dovette richiedere il primo rinvio del match, che era previsto prima di Natale 2023. Il secondo arrivò il 17 febbraio sempre per problemi all’occhio, riportati nel secondo caso durante un allenamento.

Ora però è arrivato davvero il momento della verità per i pugili britannico e ucraini. I premi, comunque, sono garantiti, non cambiano in base al risultato finale: ad esempio, per i media inglesi, a Tyson Fury dovrebbero andare circa 96,6 milioni di euro, mentre per Oleksandr Usyk si parla di 41,4 milioni di euro, di cui un milione circa dovrebbe essere destinato in favore della sua Ucraina.











