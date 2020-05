Tyson-Holyfield/ Terzo match? Evander conferma: “Ne stiamo parlando”

Pubblicità

Sognano gli appassionati della boxe un terzo rematch dell’epico scontro tra Mike Tyson e Evander Holyfield: un’ipotesi, che sorta pochi giorni fa nelle ultime ore pure sta assumendo contorni sempre più concreti. Nei giorni scorsi infatti era stato Iron Mike, con alcuni video sui social ad annunciare la ripresa degli allenamenti e la volontà, a 53 anni di risalire sul ring, per qualche esibizione o ancora meglio, qualche match in favore di opere di beneficenza. Ma pure lo stesso ex campione dei pesi massimi Holyfield, a 57 anni aveva ripreso ad allenarsi: ed ecco che subito gli appassionati si sono fatti avanti, chiedendo un terzo incontro tra i due protagonisti della boxe, 23 anni dopo il noto fattaccio dell’orecchio morsicato. A raccontarlo quest’oggi è stato lo stesso Holyfield, che ai microfoni dell’emittente radiofonica The 3 Point Conversion ha affermato: “Lui aveva ripreso a fare qualcosa e io lo stesso, e quando la gente ha visto che mi stavo allenando, hanno cominciato a dire che avremmo potuto riaffrontarci. Ora bisogna che siamo tutti d’accordo, e in ogni caso rimango tranquillo. Sulle tre riprese? Per me non è un problema”.

TYSON-HOLYFIELD: SI LAVORA AL TERZO MATCH

Dunque vi è grandissima attesa per quello che dovrebbe essere il terzo re match tra Tyson e Holyfield: lo stesso ex campione del mondo dei pesi massimi ha infatti confermato che la faccenda è tema di discussione tra i rispettivi rappresentati “Non abbiamo chiuso un accordo concreto, ma il discorso è ben avviato”. E dunque ben presto potrebbero arrivare novità su quello che sarà certamente uno degli eventi più attesi sul ring, degli ultimi anni. Oltre che dei più “buoni”: per entrambi infatti è forte la volontà di salire sul ring a cinquant’anni suonati ma solo per scopi benefici, per raccogliere magari fondi per le rispettive fondazioni, che si occupano entrambe di infanzia abbandonata. Lo stesso Holyfield ha aggiunto in tal senso nella lunga chiacchierata in radio: “Con la mia fondazione voglio aiutare i bambini e far capire loro che se uno si prende cura del proprio corpo quando è giovane e non ha brutte abitudini resta in piedi, e non deve preoccuparsi di che tipo di persona diventerà o se avrà bisogno dell’aiuto di qualcuno”.



