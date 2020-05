Tyson-Holyfield/ Terzo match ma per beneficenza: i due ex pugili tornano sul ring?

Pubblicità

Un nuovo incontro Tyson-Holyfield? Gli appassionati della boxe sognano il ritorno sul ring dei due ex pugili, protagonisti di una delle vicende più scabrose della “Nobile Arte”, occorsa ormai 23 anni fa, e a ben ragione. Secondo infatti Sky Sport News pare che a breve si potrà davvero organizzare un terzo incontro, tra l’ormai 57 enne Holyfield e il 53 Tyson. In palio nessun trofeo o corona, ma il benessere della collettività: si tratterebbe infatti di una sfida di beneficenza, che certo susciterebbe parecchio interesse, anche in un contesto così difficile come il presente. Già nei giorni scorsi lo stesso Tyson aveva affermato a più riprese, anche tramite testimonianze social, di volersi rimettere in forma, avendo pure in progetto di organizzare qualche esibizione. Pure Holyfield non ha nascosto che avrebbe piacere se, per beneficenza, dovesse tornare sul ring ad affrontare Mike Tyson, a 23 anni dai tristemente famosi “morsi all’orecchio”, occorsi sul ring: “Non lo so, dovreste chiederlo a lui, ma è per beneficenza. Se venisse fuori qualcosa tale da rendere felici tutti sarebbe una bella vittoria”.

TYSON-HOLYFIELD SUL RING A 23 ANNI DAI MORSI ALL’ORECCHIO?

Dunque i tifosi e gli appassionati di boxe possono ancora sognare: un terzo match tra Tyson e Holyfield è ben possibile anche se ormai entrambi gli ex pugili hanno superato la cinquantina. Entrambi però pure non hanno perso la loro forma: sarà a loro (o meglio a Iron Mike, che, perdendo l’ultimo scontro è lo “sfidante”) ora trovare il modo di organizzare un incontro, quando chiaramente supereremo la pandemia. Ma nella trepidante attesa di questo terzo match, ecco che a beneficio di tutti i curiosi e i fan della boxe, in questi giorni lo stesso Holyfield è tornato a parlare di Tyson e del famoso incontro del 28 giugno 1997, durante il quale Iron Mike venne squalificato, perchè beccato a morsicare a sangue l’orecchio dell’avversario. Holyfield ha raccontato: “Quando la gente mi incontra, so che guarda il mio orecchio come se si aspettasse di vedere che sia del tutto strappato”. L’ex pugile inoltre ha aggiunto: “Le persone non capiscono che tipo di relazione abbiamo io e Mike. Entrambi abbiamo provato a far parte del team olimpico del 1984 e questo fa capire quanto fosse dura la boxe a quel tempo. Ci siamo allenati insieme da giovani, quando lui aveva 17 anni e io 21, era un osso duro anche a quell’età. Poi quando è diventato campione del mondo dei Pesi Massimi, ho capito che avrei potuto farcela anche io”.



