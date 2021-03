U Mask 2.1, stop vendita nuovo modello/ Il Ministero: “Potenziali rischi alla salute”

Un altro stop alle vendite per U Mask, il famoso brand di mascherine. Come si legge su numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’Huffington Post, il ministero della salute ha disposto il “divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato” delle “U-Mask Model 2.1”, la nuova versione delle mascherine che nelle scorse settimane sono finite al centro di un’accurata indagine da parte della Procura di Milano per il possibile reato di frode nell’esercizio del commercio.

Nelle scorse settimane U-Mask aveva deciso di commercializzare il nuovo modello, che dovrà ora essere ritirato dalle vendite in quanto “i risultati dei test che il fabbricante ha reso disponibili in allegato al fascicolo tecnico – sottolinea ancora il ministero – non forniscono evidenza scientifica sulla capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro fino a 200 ore di utilizzo. Non sono disponibili relazioni di prova che diano evidenza che le caratteristiche di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità e resistenza agli schizzi siano mantenute”

U MASK 2.1 TOLTO DAL MERCATO: “DIVIETO DI VENDITA”

Così si legge nel provvedimento di ritiro della U-Mask Model 2.1: “Il divieto di vendita e il ritiro dal mercato è stato deciso, come in considerazione della destinazione d’uso del prodotto, nonché dei potenziali rilevanti rischi per la salute derivanti dall’assenza di un regolare processo valutativo in termini di sicurezza ed efficacia e della conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi”. Già il precedente modello, il cosiddetto “Model 2”, era stato oggetto di un provvedimento molto simile a fine febbraio scorso e sempre da parte della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero. Come fa sapere l’agenzia Ansa, il comando dei carabinieri per la tutela della salute verificherà che il provvedimento venga ottemperato, ma l’azienda avrà comunque trenta giorni di tempo per fare ricorso al ministero o eventualmente 60 al Tar.

