U2, BONO CANTA PER I MEDICI D’ITALIA/ Video dedica con “Let Your Love Be Known”

“Cammino per le strade di Dublino e non c’è nessuno vicino”, canta Bono. “Sì, non ti conosco No, non pensavo non mi importasse Vivi così lontano Basta attraversare la piazza Non puoi toccartm, ma puoi cantare sui tetti Canta sul telefono Canta e promettimi che non ti fermerai Canta che il tuo amore sia conosciuto” dice Bono degli U2 in un video diffuso stamane sull’account Instagram della band irlandese, proprio il giorno dopo la festa di San Patrizio, il santo nazionale degli irlandesi che di solito si festeggia con parate e colossali bevute nei pub, ma che ieri ha visto anche la capitale irlandese deserta per la paura del coronavirus. Come stanno facendo tanti cantanti (ieri Patti Smith anche lei da Instagram ha dedicato da casa sua a New York una canzone alla città di Milano) anche Bono ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo affetto ai medici italiani in prima linea.

LA DEDICA ALL’ITALIA

Lascia che il tuo amore sia conosciuto, si intitola il pezzo, Let your love be known, cioè riconosciamo l’amore che il personale sanitario sta dimostrando in questi giorni disperati. E’ una canzone inedita, scritta in poche ore, “una cartolina da Dublino” dice il cantante che canta da solo al pianoforte e che introduce con queste parole: “Per gli italiani che ci hanno ispirato, per gli irlandesi, per tutti quelli che questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i volontari in prima linea, siamo noi a cantare”. L’Italia, davanti al mondo, è il paese più martoriato dal virus, la gente muore a centinaia ogni giorno, il personale medico è devastato dalla fatica e dal dolore. Non si vede la luce in fondo al buio. Basterà una canzone a non farci arrendere?





