U2, concerto Bono e The Edge in metro a Kiev/ “Ucraina lotta per la nostra libertà”

IL CONCERTO DEGLI U2 NELLA METRO DI KIEV

Non era affatto un’improvvisata “pericolosa” quella di Bono e The Edge nei sotterranei della metropolitana di Kiev: il concerto degli U2 in Ucraina “a sorpresa” è stato in realtà una richiesta esplicita del Presidente ucraino Zelensky. «Il presidente Zelenskyy ci ha invitato ad esibirci a Kiev come dimostrazione di solidarietà con il popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare», spiegano sui social i due componenti più noti della band irlandese U2.

Il frontman Bono Vox e il chitarrista The Edge si sono così esibiti nel pomeriggio di domenica 8 maggio (alle ore 13 in Italia, ndr) rilanciando i video, da milioni di visualizzazioni, con l’hashtag #StandWithUkraine. Dal binario della metro nel centro di Kiev, gli U2 hanno suonato alcuni dei grandi classici del loro repertorio con anche un’improvvisata cantata con ucraini in veste militare (era la band Antityla) sulle note di “Stand by me” cambiando però il testo con “Stand for Ukraine”. Nel mini-concerto Bono ha interpretato pezzi del calibro di “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” e “With or without you”.

BONO, THE EDGE E L’APPELLO PER LA PACE IN UCRAINA

Durante una pausa dal concerto per la metro di Kiev, Bono ha spiegato che la battaglia per la libertà del popolo ucraino è tutt’altro che una questione interna a Kiev o per l’Est Europa: «La gente in Ucraina non sta combattendo solo per la vostra libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà» ha detto il cantante e fondatore degli U2.

Il riferimento a tante guerre nel passato è netto, con Bono che ha poi aggiunto «Preghiamo che possiate godere presto di un po’ di quella pace», facendo il paragone con il passato della sua Irlanda. Il concerto nella stazione di Khreshchatyk è avvenuto a sorpresa mentre le sirene d’allarme aeree per i raid russi risuonavano per tutta la capitale e i sobborghi. Nelle stesse ore del concerto U2 altre due importanti visite a sorpresa sono avvenute in Ucraina: il Presidente del Canada Justin Trudeau a Irpin (periferia di Kiev) e soprattutto la moglie del Presidente Usa Jill Biden si è vista con la First Lady ucraina Olena Zelensky al confine tra Slovacchia e Ucraina per rinnovare la vicinanza degli Stati Uniti e dell’Occidente alla causa di Kiev.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Stand by #Ukraine!@U2 perfoming together with singer and 🇺🇦 defender Taras Topolia @antytila_offic in a subway station in the heart of #Kyiv that serves as a bomb shelter now.#StandWithUkraine#StandUpForUkraine pic.twitter.com/PsVW3ZsN8X — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 8, 2022













