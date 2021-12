UÀ UOMO DI VARIE ETÀ, CLAUDIO BAGLIONI/ Diretta e ospiti: Luca e Paolo in chiusura

Diretta Uà Uomo di varie età, show di Claudio Baglioni: commento live 11 dicembre

Si accinge ad arrivare alla conclusione il secondo appuntamento di Uà Uomo di varie età con Claudio Baglioni. A Carmen Consoli segue sul palco il bellissimo monologo sulla guerra e sugli uomini dell’attrice Monica Guerritore. Baglioni riprende il centro del palco, avviandosi al gran finale di questa puntata: collegandosi proprio alle parole della Guerritore canta “Uomini persi”, accompagnato da una coreografia con piccoli e grandi uomini. Il finale ella puntata è affidato ad un altro duo di comici: Luca e Paolo. I due arrivano a bordo di un maggiolone e fanno dell’ironia sul politicamente corretto, toccando temi come il razzismo, il cat calling, la molestia con riferimento alla canzone di Baglioni “W l’Inghilterra”. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Massari e Rossella Barattolo/ Ex moglie e compagna di Claudio Baglioni

Carmen Consoli sul palco con Achille Lauro

Dopo la serie di duetti con Andrea Bocelli, Claudio Baglioni accoglie sul palco del secondo appuntamento di Uà Uomo di varie età Con Achille Lauro. Dopo una sua consueta introduzione poetica, il cantante – che sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo – canta Dolce sentire. Lo raggiunge poi sul palco Paola Turci con la quale interpreta Ufo Robot e Io me ne andrei.. Ospite della seconda puntata di Uà- Uomo di varie età è anche Zucchero. Alla chitarra, i due cantanti suonano e cantano Satisfaction dei Rolling Stones, poi C′è una strana espressione nei tuoi occhi dei The Rokes. Zucchero, rimasto solo sul palco, propone poi il suo singolo Follow you, Follow me. Un’altra grande artista raggiunge poi sul palco Baglioni: si tratta di Carmen Consoli. I due cantano insieme “Un po’ di più”. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Uà Uomo di varie età, Claudio Baglioni/ Diretta e ospiti: Pio e Amedeo in chiusura

Andrea Bocelli duetta con Claudio Baglioni

Dopo la sfida al biliardino tra Claudio Baglioni e Antonello Venditti e il siparietto con Claudia Gerini, il secondo appuntamento di Uà Uomo di varie età prosegue con un altro grandissimo artista: Andrea Bocelli. Entrambi sono posizionati al pianoforte e qui danno il via ad una carrellata di brani. I due si esibiscono in Tre settimane da raccontare di Fred Bongusto, Pian Bar di Francesco De Gregori, Io che amo solo te di Sergio Endrigo, Il mondo di Jimmy Fontana. Concludono poi in bellezza con La voce del silenzio. Andrea Bocelli incanta il pubblico in studio, così come quello a casa, che lo ringrazia con un caloroso applauso. Tempo poi di uno stacco pubblicitario per tornare pochi minuti dopo con Achille Lauro. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Giovanni e Paola Massari, figlio e moglie Claudio Baglioni/ Rapporti buoni ma...

Antonello Venditti sul palco

Giuliano Sangiorgi lascia il palco del secondo appuntamento di Uà Uomo di varie età e lo fa con la canzone I Vecchi. A lui si sussegue un altro grande artista italiano: Antonello Venditti. “Che fantastica storia è la vita” è il celebre brano che inizia a duettare con Claudio Baglioni sul palco di Canale 5. Segue un simpatico siparietto con Giorgio Panariello, che interpreta un barista e offre a Venditti qualcosa da bere. Poi si cambia scena e ci immergiamo al botteghino di un circo dove troviamo la bellissima Claudia Gerini nei panni di venditrice. È Claudio Baglioni a voler comprare un biglietto, una scena che serve ad introdurre la sua canzone successiva: “Acqua dalla luna”. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Omaggio a Dalla e Battisti

Continua il secondo appuntamento di Uà Uomo di varie età e lo fa con un bellissimo omaggio di Claudio Baglioni insieme ad Umberto Tozzi e Raf ud Adriano Celentano con la celebre canzone ‘Una carezza in pugno’. Si continua poi con un omaggio ai Nomadi con la canzone Io Vagabondo e a Gino Paoli sulle note di Sapore di sale. Bellissimo il ricordo di Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e La canzone del sole di Lucio Battisti. Una lunga scalata di canzoni, visto che si continua poi con Ho in mente te degli Equipe 84. Il trio canta anche Gente di Mare, giocando in casa con il brano di Tozzi. È poi il momento di un altro grande artista: Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro interpreta il brano Le lacrime di marzo, accompagnato al pianoforte da Baglioni. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Da Annalisa a Umberto Tozzi sul palco

La seconda puntata di Uà, Uomo di varie età, continua con il numero di Pio e Amedeo. I due si dilettano dando dei consigli a Baglioni non solo sul futuro in TV ma su come sopravvivere nel mondo della musica. Ormai c’è tanta concorrenza, gli fanno notare i due comici, “Tu credi che se fossi nato in questi anni avresti avuto lo stesso successo?”, chideono. “Non lo so”, ammette il cantante. Il primo passo per il successo, per Pio e Amedeo, è a questo punto partecipare ad un Talent. Claudio Baglioni accetta e presenta Pio & Amedeo, giudici del programma che accetta solo canzoni triste e struggenti. Ed ecco che vengono cantate Notte di Natale e Vecchio Samuel. Come ultima esibizione, Pio & Amedeo cantano insieme a Baglioni La famiglia dei Gobbon. Poi spazio pubblicitario e via con un’altra ospite: Annalisa. Una nuovo duetto a cui segue poi quello dello showman con Umberto Tozzi! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Da Morandi a Pio e Amedeo

La seconda puntata di Uà, Uomo di varie età, non poteva che iniziare con i due Capitani Coraggiosi sul palco. Claudio Baglioni accoglie il grande amico Gianni Morandi e insieme cantano Fatti mandare dalla mamma, Andavo a cento all’ora, Se Puoi Uscire Una Domenica Sola Con Me, Se perdo anche te. Dopo le canzoni di Morandi e un rapido cambio d’abito, interpretano Sabato pomeriggio. A introdurre i due Capitani Coraggiosi la bellissima Rocío Muñoz Morales che recita monologo sul tempo. Dal monologo serio alla musica fino alla simpatia: sul palco di Uà arriva infatti il duo Pio e Amedeo. I due si scatenano al centro del palco con un numero come sempre molto irriverente che tocca musica di ieri e oggi, social e molto altro. Come se la caverà Baglioni con i due ospiti? ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Uà Uomo di varie età: anticipazioni e diretta dello show di Claudio Baglioni

Va in onda oggi, 11 dicembre, in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Uà – Uomo di varie età, lo show ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. La seconda serata-evento arriva a pochi giorni dall’annuncio dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo e proprio alcuni di questi calcheranno il palco dello show di Baglioni questa sera. Il primo da citare è sicuramente Gianni Morandi.

I due Capitani Coraggiosi si riuniscono, pronti a regalare al pubblico un nuovo duetto indimenticabile. Il prossimo grande palco televisivo su cui ritroveremo Morandi è proprio quello dell’Ariston, a febbraio 2022. Ma non è l’unico Big del prossimo Sanremo che vedremo sul palco, perché Baglioni ospita anche Achille Lauro, all’Ariston per il quarto anno consecutivo. Cosa avrà pensato per stupire il pubblico di Uà questa sera?

Gli ospiti di Uà Uomo di varie età di Claudio Baglioni

La lunga lista di ospiti di Claudio Baglioni per la seconda serata di Uà – Uomo di varie età, continua con un altro grandissimo artista: Andrea Bocelli. La grande musica continua poi con Carmen Consoli e Annalisa. Ci sarà poi la simpatia di Rosario Fiorello, che presterà la sua voce per un duetto. Non solo musica però: il celebre cantante ospita sul palco anche attori e volti televisivi come Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni.

Gli ospiti però non finiscono qui. Claudio Baglioni è pronto ad accogliere sul palco in queste puntate: Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero. Una serata di grande musica e divertimento su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA