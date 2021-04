Ubaldo furioso Vs Vera Gemma “Stai zitta!”/ Lite all’Isola, Blasi “Meno aggressivo!”

Dopo un inizio in sordina a Parasite Island, Ubaldo Lanzo si sta rivelando uno dei personaggi principali di questa Isola dei Famosi. Il naufrago ha dimostrato di avere un carattere molto forte e pronto alla battaglia. La nuova diretta dell’Isola 2021 si apre proprio con Ubaldo che ha da dire qualcosa contro Vera Gemma. “Perché mi hai messo Fariba contro?” esordisce il cromatologo che, quando Vera cerca di controbattere, sbotta “Stai zitta! – le dice – Ti ho sentito io con queste mie orecchie! Non devi parlare di me!” Ubaldo è letteralmente furioso e lascia tutti sbalorditi. La discussione verte proprio su quello che per Lanzo è stato un tentativo di mettere zizzania nella coppia Fariba-Ubaldo ma lei nega.

Vera Gemma/ Guida le Velchirie: "Awed? Falso ma non so se gli resisterò.."

Ubaldo furioso, Blasi e Rosolino intervengono “Calmati!”

Ubaldo continua nella sua accusa a Vera Gemma, i toni sono alti ed è per questo che intervengono sia Ilary Blasi che Massimiliano Rosolino per cercare di calmarlo: “Abbassa la voce”, lo invita l’inviato, “Meno aggressivo!” chiede invece la conduttrice. La discussione però si accende e la Blasi, con fatica, riesce a placare gli animi e cambiare discorso, dirottando verso un’altra discussione che riguarda Miryea Stabile e Fariba Tehrani.

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi?Jeda, fidanzato Vera Gemma/ "Non sento i commenti, li lascio affogare..."

