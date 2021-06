Ubaldo Lanzo “Bisessuale tendente al gay”/ “Non pratico con le donne da 28 anni”

Ubaldo Lanzo è stato senza dubbio una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2021, anche se il cromatologo ha dovuto interrompere la sua avventura in Honduras a causa di un problema di salute che lo ha costretto ad abbandonare il reality. Intervistato da Radio Radio l’ex naufrago ha parlato della sua esperienza televisiva e ha rivelato alcuni aspetti del suo privato, relativi alla sua sessualità, mai venuti a galla finora. Sulla vita privata di Ubaldo Lanzo si sono rincorse tante voci e anche Ilary Blasi nel corso del reality ha più volte scherzato con battute pungenti. Gli speaker di Radio Radio gli hanno subito chiesto se fosse vero che non ha rapporti intimi da molti anni: “Se è vero che non lo faccio da 20 anni? Non pratico da 28 anni con le donne e da 47 con gli uomini. Con i maschi mai fatto, però mai dire mai. Questa è la verità sono serio”, ha confessato Ubaldo Lanzo. E ha aggiunto: “Io credo nel vero amore è finché non sento le campane di San Pietro e i pipistrelli – perché son parente di Dracula – non faccio nulla. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto asessuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay. Io sono da uomini e da donne sono rainbow”.

Elettra Lamborghini solleva il kilt a Ubaldo Lanzo/ "Hai le mutande? Voglio vedere!"

Ubaldo Lanzo: “Ignazio Moser è il mio preferito”

Ubaldo Lanzo ha ovviamente commentato l’ultime edizione dell’Isola dei famosi 2021, che ha visto trionfare Awed. Il cromatologo è sicuramente tra i naufraghi che più è riuscito a stringere rapporti di amicizia durante il reality. L’ex naufrago è rimasto stupito della vittoria dello YouTuber napoletano, che con cui aveva stretto un bel legame, e ai microfoni di Radio Radio ha ammesso la sua preferenza: “Se fossi stato un telespettatore avrei votato Ignazio. Avrei voluto vincesse lui. Ho sentito pure Andrea e gli altri, ma Moser è il mio preferito. Ha vinto Awed e chapeau. Per come si è presentato con me e si è comportato, Ignazio è quello che ho nel cuore“. Con la sua ironia e la sua propensione alla chiacchiera, Ubaldo è riuscito a raccogliere le confidenze degli altri naufraghi: “Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli e anche di Matteo Diamante. Proprio lui lo ospiterò, mi ha chiesto di venire a casa mia per vivere da barone e lo aspetterò”.

LEGGI ANCHE:

Ubaldo Lanzo "Io e Rosolino come Sandra e Raimondo"/ "Isola? Tifo per Ignazio Moser"UBALDO LANZO/ In studio all'Isola dei famosi 2021: Zorzi gli ruba le scarpe con tacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA