Ubaldo Lanzo/ Cromatologia, l’animo di Ciufoli e Valentina. Anche lui rinnega Fariba?

Ubaldo Lanzo si è inserito molto bene nel gruppo. Il cromatologo all’Isola dei Famosi 2021 si occupa spesso del fuoco, va a raccogliere la legna e, come se non bastasse, siede proprio vicino al fuoco per leggere l’anima dei naufraghi. Nei giorni scorsi ha avuto modo di dire la sua sia a Valentina Persia che a Roberto Ciufoli lasciandoli senza parole perché riesce senza alcuno sforzo ad abbinare i colori alle loro sensazioni invitandoli anche ad aumentare una certa venatura anziché un’altra per dare un tocco diverso alla loro vita. In particolare, Ubaldo Lanzo ha invitato Valentina Persia a prendere atto del cambiamento che ha già avviato prima di partire per l’Isola e poi ha chiesto a Ciufoli di essere meno Ciufoli e più Roberto pensando ad una visione più ampia della sua vita e ascoltando di più anche in famiglia. L’attore ha ringraziato e si è rivisto nelle parole di Ubaldo che sicuramente ha avuto modo di osservare molto i naufraghi che lo circondano.

Ubaldo Lanzo volta le spalle a Fariba Tehrani?

Dall’altro lato, però, Ubaldo Lanzo sembra ormai temere il peggio all’Isola dei Famosi 2021 per via del comportamento di Fariba Tehrani che dopo la nomination si è letteralmente trasformata. I suoi ultimi colpi di testa stanno mettendo zizzania tra i gruppi tanto che anche le nuove valchirie che l’hanno accolta sembrano già pronte a disfarsi di lei, ma cosa ne sarà del suo grande amico e compagno di avventure Ubaldo Lanzo? Anche lui sembra pronto a voltarle le spalle soprattutto dopo i suoi ultimi colpi di testa, forse non si aspettava questo suo lato così selvaggio?

