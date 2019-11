Ubaldo Lanzo, cromatologo/ Chi è ? Stilista d’avanguardia (Chiambretti, #Cr4)

Ubaldo Lanzo è ormai un must dei programmi guidati da Piero Chiambretti. Il noto cromatologo è presente al fianco del conduttore da circa un decennio e si prepara a ritornare sul palco di CR4 – La Repubblica delle Donne fin dalla prima puntata, in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019. Con un sottofondo calabrese, il cromatologo ha scelto di annunciare la sua presenza in tv in modo originale, mostrando diversi fogli su cui ha avvisato tutti dell’appuntamento, sia in italiano che in inglese. Lo stilista avanguardista che vanta diverse collaborazioni con molteplici case di moda ha sottolineato in passato che l’arte della cromatologia non va confusa con la cromoterapia, anche se è consapevole del fatto che spesso vengano confuse. Come ha dichiarato in passato a The Crazy Room, il verde chiaro è di certo il colore che accosta a Chiambretti, mentre per Maurizio Costanzo è meglio parlare di un indaco smaltato. La cromatologia inoltre gli permette di individuare fin da subito alcune delle caratteristiche individuali, comprendere le personalità nelle loro sfumature.

Ubaldo Lanzo, Cromatologo #Cr4: capelli verdi e…

Impossibile non lasciarsi subito catturare dai capelli verdi di Ubaldo Lanzo. Il cromatologo noto per la sua conoscenza dei colori, ha spesso fatto parlare di sè grazie a quella eccentricità che lo rende unico. A suo agio anche negli eventi mondani, in feste con volti noti, non rifiuta mai un invito nella Milano da bere. Di recente infatti ha partecipato al compleanno di Roger Garth, noto opinionista di Pomeriggio Cinque, ma non disdegna di festeggiare nemmeno nello studio del suo dentista. Clicca qui per guardare le foto di Ubaldo Lanzo. Forse è ancora troppo presto che cosa avrà preparato per il pubblico italiano in occasione del suo ritorno a CR4, ma possiamo mettere la mano sul fuoco su un particolare: ne dirà, come sempre, di tutti i colori. Che cosa dirà dei nuovi ospiti? Per ora il termine cromatologia è associata solo al nome di Lanzo, un vanto che lo rende ancora più prezioso e inedito sul piccolo schermo italiano e non.

© RIPRODUZIONE RISERVATA