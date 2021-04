Ubaldo Lanzo/ Da Paradise Island a L’isola dei famosi?

Ubaldo Lanzo è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021: riuscirà il cromatologo a passare da Paradise Island all’isola principale? Durante la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi scopriremo chi tra i 4 naufraghi rimasti a Paradise Island passerà automaticamente all’isola dei naufraghi. Una sfida a 4 visto che a Paradise Island ci sono i due aspiranti naufraghi Fariba Teherani, Ubaldo Lanzo e i due eliminati Brando Giorgi e Vera Gemma. Solo 3 di loro però potranno accedere all’isola principale e vedersela con gli ex burinos e rafinados che oramai sono stati uniti in un solo ed unico gruppo.

Il cromatologo ha reagito molto male alla notizia che Paradise Island verrà chiusa durante la prossima diretta visto che si era molto affezionato alla spiaggia. In tanti però sono convinti che Ubaldo riuscirà a diventare un concorrente a tutti gli effetti della quindicesima edizione del reality show visto che sta facendo divertire tantissimo il pubblico dei social e non solo.

Ubaldo Lanzo a L’Isola dei Famosi 2021: la contessa Pinina Garavaglia “non è per il compenso”

Ubaldo Lanzo è pronto ad approdare come concorrente ufficiale a L’Isola dei Famosi 2021 lasciando così Paradise Island. Intanto in Italia la contessa Pinina Garavaglia ha parlato dell’amico durante un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel: “escludo che io abbia fatto per il compenso, da sempre vive di rendita…Credo che lui abbia partecipato per farsi conoscere dal grande pubblico e per divertirsi…”.

Non solo, la contessa ha anche parlato di come è nato il personaggio di Ubaldo che molti ricorderanno nei programmi di Piero Chiambretti. “Sono stata io a costruire il suo personaggio e a farlo arrivare in Tv, prima di Maurizio Costanzo e poi da Piero Chiamrbetti, nelle vesti di cromatologo…” – ha precisato la nobildonna che è legata all’uomo da una profonda amicizia: “è un grande amico, é pronto ad ascoltarti quando sei in difficoltà…”.

