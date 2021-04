Ubaldo Lanzo/ E’ spacciato dopo l’addio alla solitudine, finirà in nomination?

Ubaldo Lanzo è finito nei guai all’Isola dei Famosi 2021 e anche il pubblico inizia a dimenticarsi di lui visto che ha perso un po’ la sua verve da quando ha lasciato l’isolotta su cui abitava con la buona Fariba. Il loro arrivo nel gruppo ha un po’ destabilizzato la coppia dei sogni e anche le battute e le risate che Ubaldo faceva fare al pubblico sono via via scemate e mentre la bella persiana si dedica anima e corpo ai naufraghi causando dei guai, il nostro cromatologo è stato un po’ accantonato. Le liti serpeggiano nel gruppo ma Ubaldo tiene ancora duro nonostante la mancanza di cibo e anche i problemi di tutti i naufraghi in questa lunga settimana senza puntata e, quindi, senza ricompense. Come andrà questa puntata per lui e per i suoi compagni una volta che si accenderanno le telecamere della diretta?

Ubaldo Lanzo all’Isola de Famosi 2021 è spacciato dopo l’addio alla sua isola con Fariba?

In questi giorni Ubaldo Lanzo ha avuto modo di parlare con i suoi compagni di quella che è la sua indole di conoscere le persone fino in fondo e, in particolare, si è detto certo che la vera Daniela Martani la troveranno in Italia. Dal canto suo è proprio Drusilla Gucci che trova manforte in lui raccontandosi un po’, parlando della sua famiglia e delle sue inclinazioni un po’ macabre ma davvero è questo quello che ricorderemo di lui questa settimana. Speriamo solo che nelle prove in onda questa sera qualcosa possa cambiare proprio come è successo lunedì scorso con il suo bagno nel fango.

