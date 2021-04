Ubaldo Lanzo eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia il “tronco-gate” e ora..

Ubaldo Lanzo eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Non è la prima volta che Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi 2021 perde la testa e anche questa sera potrebbe accadere lo stesso. Il cromatologo rischia di essere eliminato questa sera perché in nomination ma alla luce dei sondaggi e del favore del pubblico, siamo sicuri che toccherà ad altri prima di lui lasciare la Palapa. Rimane il fatto che questo non lo mette al sicuro dai guai ma, soprattutto, dalla sua ormai leggendaria sfuriata serale e questa volta tutto potrebbe essere legato al tronco gate. Ma cosa è successo di preciso? Il preciso e saggio Ubaldo è finito nei guai quando sull’isola è sparito un tronco gigante e tutto per colpa di Awed. Matteo Diamante ha notato la scomparsa di un tronco e per questo ha deciso di chiedere a Miryea Stabile che prima ha fatto finta di niente ma poi ha ammesso la sua verità.

Ubaldo Lanzo perde la testa all’Isola dei Famosi 2021 per il “tronco-gate”?

In particolare, la bella Pupa ha ammesso che Ubaldo Lanzo e altri naufraghi del suo gruppo avrebbero preso quel famoso tronco destinato al loro fuoco e a quel punto il leader degli arrivisti ha attaccato proprio il cromatologo e in confessionale lo ha accusato: “Miryea mi ha spiegato che Ubaldo aveva trovato questo tronco vicino alla nostra recinzione che non si può oltrepassare e l’hanno portato via…”. Chi ha seguito il programma sa bene quando Ubaldo odi i pettegolezzi e appena ascoltato quello che è successo ha dato subito di matto negando ogni cosa e puntando il dito contro la Pupa. A risolvere il mistero ci ha pensato proprio Awed che si è scusato con tutti ammettendo di aver spostato lui stesso quel tronco la sera prima. La questione arriverà in Palapa adesso?

