Ubaldo Lanzo/ Furioso con Fariba Tehrani: “Mi hai pugnalato e tradito!”

Ma vogliamo dire che Ubaldo Lanzo è uno dei protagonisti dell’ Isola dei Famosi 2021? Sembra proprio che dopo un mese e qualche giorno possiamo dirlo davvero senza dubbi e fraintentimenti. Il cromatologo ci ha fatto sorridere quando era un naufrago solitario insieme alla sua Fariba Terhani mentre adesso tra i naufraghi non solo è uno dei pochi che si da sempre da fare, ma è sempre pronto per una mano di conforto e una parola carina anche quando si siede intorno al fuoco per fare l’analisi dei vip e indicare loro i colori giusti da dare alla propria vita. Nella diretta di lunedì, però, Ubaldo Lanzo è andato di nuovo a fuoco accendendosi contro Fariba e Vera Gemma. Quest’ultima in particolare, è rea di aver parlato male di lui con la persiana con il solo obiettivo di spaccare la coppia. Le accuse sono gravi e ancora di più il suo modo di urlare che ha spinto Massimiliano Rosolino e la stessa Ilary Blasi a calmarlo non solo nei termini ma anche nei toni ma senza molto successo.

Ubaldo Lanzo/ Il caso del coltello rotto lo sconvolge: "Incivile e cafone!"

Ubaldo Lanzo “pugnalato” da Fariba Tehrani

Ubaldo Lanzo ha ammesso di essersi sentito pugnalato non tanto dall’attrice che non conosce, quanto da Fariba Tehrani invitata più volte a parlare e dire la sua sulla questione in puntata ma senza ottenere molto. Una volta tornati sull’Isola dei Famosi 2021 i due hanno finito nuovamente per discutere. Ubaldo Lanzo è convinto che Fariba lo abbia tradito e lui non dimenticherà né le parole ascoltate e né quelle che non sono uscite dalla sua bocca per difenderlo. Ubaldo Lanzo è convinto di essere stato pugnalato dall’amica e le cose per loro adesso sono appese ad un filo anche se Fariba ha rivelato che Vera Gemma non stava parlando di lui ma stava parlando in generale. Questo basterà a placare la sua ira?

